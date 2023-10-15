越南为联合国人权理事会第54届会议作出切实贡献

越通社驻日内瓦记者报道，联合国人权理事会第54届会议于10月13日闭幕。越南代表团与会并作出切实贡献。

经过连续5周的会议，联合国人权理事会第54届会议共通过了37项决议；召开多场专题讨论会；选举产生7名人权理事会咨询委员会成员（任期2023-2026年）；任命12名人权理事会特别程序工作人员等。

由越南常驻联合国、世界贸易组织及日内瓦其他国际组织代表团团长黎氏雪梅大使为首的越南代表团积极出席第54届人权理事会会议并开展两项倡议。 具体的是，越南主持制定并发表关于促进疫苗接种人权的讲话，并与巴西和全球疫苗免疫联盟（GAVI）联合主持关于促进疫苗接种人权的国际座谈会。

此外，越南和印度共同举行关于《世界人权宣言》75周年和《维也纳行动纲领》30周年：运用发展权确保人权和2030年议程的国际座谈会。

此外，越南代表团在多场会议和讨论会上就在解决新冠肺炎疫情后恢复过程中的不平等问题的背景下促进和保护经济、社会和文化权利，发展权，青年与人权，儿童网络欺凌等主题发表讲话，突出越南针对这些问题的政策和介绍越南所采取的措施。越南代表团在会上强调，需要在国家、地区和国际各级推动各项倡议和行动，来应对气候变化等全球挑战的负面影响，这些挑战威胁着世界各地人民、特别是弱势群体享有人权以及实现可持续发展目标的能力。

越南代表团还与东盟国家一道，就技术合作、能力建设、将性别平等纳入理事会工作等东盟共同关心的议题发表讲话。

会议期间，越南代表团本着对话与合作的精神，积极与各国代表团进行交流和磋商，参与制定文件内容，共同发起多项倡议等，其充分展示越南在促进和保护人权方面的一贯主张、政策和成就，为与其他国家共同努力，确保人权理事会的运作符合国际法的基本原则做出贡献。（完）