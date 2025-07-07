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越南为旅居韩国越南人社群提供法律支持

7月6日上午，越南外交部海外越南人国家委员会与越南驻韩国大使馆、河内市律师协会以及韩国京畿道律师协会联合举办法律宣传和法律咨询活动，旨在为正在韩国生活、工作和学习的越南人普及法律知识并解答相关法律问题。

据越通社驻韩国记者报道，此次活动是落实2025年4月30日越共中央政治局第66-NQ/TW号决议关于革新法律制定与执行工作的切实举措，同时也是越南政府和外交部2022-2026年阶段侨务工作的行动计划的一部分。

在开幕式上，越南海外越南人国家委员会主任阮忠坚强调，法律普及和咨询活动有助于提高旅韩越南人的法律意识，推动其更好地融入当地社会，并在韩国拥有稳定的法律地位。

越南驻韩国大使武湖表示，目前在韩越南人约有35万人，以年轻人群为主，积极融入当地社会，活跃于多个行业领域。他表示，向旅韩同胞提供关于越南和韩国法律，尤其是投资和劳务方面的信息十分重要。

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与会代表合影。图自越通社

各专题讨论围绕旅外越南人关注的法律问题展开，如双重国籍、签证、创业、投资及税收政策等。根据2008年《越南国籍法》（修正案），越南公民在入外国籍时仍可保留越南国籍，除非存在严重危害国家独立、民族团结或越南声誉的行为。韩国自2011年起也放宽了部分群体的双重国籍限制，如与韩国公民结婚、有特殊贡献者、高技能专家、大型投资者等。

该活动还介绍了越南关于投资与创业的优惠政策，同时提醒海外投资者关注市场准入条件、土地使用权限制及投资审批程序。律师代表也就留学前后的义务提供建议，例如签证手续、暂缓兵役申请和向驻韩大使馆登记公民信息等。

此次法律支持活动为旅韩越南侨胞提供了重要法律保障，既有效维护了他们的合法权益，又有助于他们在当地实现稳定生活与长远发展。（完）

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