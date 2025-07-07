越南为旅居韩国越南人社群提供法律支持

据越通社驻韩国记者报道，此次活动是落实2025年4月30日越共中央政治局第66-NQ/TW号决议关于革新法律制定与执行工作的切实举措，同时也是越南政府和外交部2022-2026年阶段侨务工作的行动计划的一部分。



在开幕式上，越南海外越南人国家委员会主任阮忠坚强调，法律普及和咨询活动有助于提高旅韩越南人的法律意识，推动其更好地融入当地社会，并在韩国拥有稳定的法律地位。



越南驻韩国大使武湖表示，目前在韩越南人约有35万人，以年轻人群为主，积极融入当地社会，活跃于多个行业领域。他表示，向旅韩同胞提供关于越南和韩国法律，尤其是投资和劳务方面的信息十分重要。



与会代表合影。图自越通社

各专题讨论围绕旅外越南人关注的法律问题展开，如双重国籍、签证、创业、投资及税收政策等。根据2008年《越南国籍法》（修正案），越南公民在入外国籍时仍可保留越南国籍，除非存在严重危害国家独立、民族团结或越南声誉的行为。韩国自2011年起也放宽了部分群体的双重国籍限制，如与韩国公民结婚、有特殊贡献者、高技能专家、大型投资者等。



该活动还介绍了越南关于投资与创业的优惠政策，同时提醒海外投资者关注市场准入条件、土地使用权限制及投资审批程序。律师代表也就留学前后的义务提供建议，例如签证手续、暂缓兵役申请和向驻韩大使馆登记公民信息等。



此次法律支持活动为旅韩越南侨胞提供了重要法律保障，既有效维护了他们的合法权益，又有助于他们在当地实现稳定生活与长远发展。（完）