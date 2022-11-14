越南为推动区域进程所作出的贡献颇受好评

由政府总理范明政率领的越南代表团以高度责任感出席会议，并为东盟内部团结和东盟与各伙伴合作作出了重要贡献。越南本着积极、主动、负责任的态度参加会议并作出贡献，表明越南在本地区的重要作用和地位得到东盟和各伙伴国的认可、尊重和赞赏。越南的贡献不仅体现在上述会议上，而且在过去一段时间东盟发展进程中得到认可。菲律宾驻越大使梅纳多•洛斯•巴诺斯•蒙塔莱格雷 (Meynardo Los Banos Montealegre)接受越通社记者采访时表示，越南一直非常积极地参与东盟事务。越南自27年前加入东盟以来政治和经济领域所取得的进展给他留下了深刻的印象。蒙塔莱格雷大使强调，越南通过遵守和促进国际法和多边主义，以及与东盟和亚太地区其他国家实现融合等渠道为维护东盟和平与稳定做出了可靠的贡献。在国家层面上，越南已承办东盟部分峰会和会议，今后将召开多场关于东盟的部长级会议。越南也已成功履行了 2010 年和 2020 年东盟轮值主席国以及东盟与重要合作伙伴国之间协调员的岗位职责。蒙塔莱格雷补充说，越南国内各省市开展多项充满活力且具有针对性的计划和项目也给他留下了深刻的印象，这些计划和项目有助于增强东盟人民凝聚力和意识。同时，泰国驻越南大使尼康德·巴兰库拉（Nikorndej Balankura）指出，越南一直为建设平等、强大和包容的东盟共同体，实现东南亚地区和谐、和平与繁荣作出具有有意义的贡献。在 担任2020 年东盟轮值主席国期间，越南将“齐心协力与主动适应”确定为2020年主题，强化了东盟内部团结的重要性和东盟的核心作用。 越南在东盟愿景中始终将这些立场放在首位，其表明越南对东盟共同体繁荣发展的一贯性和奉献精神。老挝驻越南特命全权大使森菲特•宏本让（Sengphet Houngboungnuang）表示，老挝和越南均被视为东盟的新成员。自正式加入东盟以来，两国为将东盟建设成为经济持续高速增长、社会和平、人民生活条件得到改善、发展差距日益缩短的地区做出了许多贡献。老挝和越南积极参与了东盟的许多重要文件的制定进程，为由政治-安全、经济和文化-社会三大支柱组成的东盟共同体逐步建成作出重要贡献。越南与老挝除了在东盟框架内开展合作外，还在东盟次区域开展密切协调与配合，共同参与湄公河与发展中伙伴国合作框架，其中包括大湄公河次区域经济合作 (GMS)，伊洛瓦底江－湄南河－湄公河经济合作战略（ACMECS）。这些合作机制都发挥着重要的作用，为扶贫济困、改善人民生活水平、促进经济增长、促进互联互通、贸易投资和民间交流做出了重要的贡献。（完）