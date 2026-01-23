越南为推动加沙地带和平进程作出贡献 加强与美国合作

美国总统特朗普与包括巴林、摩洛哥、阿根廷、亚美尼亚、阿塞拜疆、保加利亚、匈牙利、印度尼西亚、约旦、哈萨克斯坦、科索沃、巴基斯坦、巴拉圭、卡塔尔、沙特阿拉伯、土耳其、乌兹别克斯坦、阿拉伯联合酋长国、蒙古在内的19个国家和地区的元首、政府首脑及高层领导人共同签署了《和平委员会宪章》。



在签署仪式上，裴青山副总理与特朗普总统的内阁成员——包括国务卿马可·卢比奥、财政部长斯科特·贝森特、商务部长霍华德·勒特尼克、贸易代表杰米森·格里尔以及执委会成员贾里德·库什纳——进行了会谈。裴青山强调，越南高度评价特朗普总统为推动世界和平、合作与繁荣所作的努力，并愿意作为创始成员加入和平理事会。裴青山还明确指出，越南希望早日与和平委员会成员协调，执行联合国安理会于2025年11月17日第2803号决议通过的《加沙地带和平计划》，从而基于越南在巴勒斯坦问题上的一贯立场推动中东的持久和平，符合国际法和《联合国宪章》。

越南高度评价特朗普总统为推动世界和平、合作与繁荣所作的努力，并愿意作为创始成员加入和平理事会。

裴青山转达了苏林总书记的感谢，并对特朗普总统继续支持越美关系发展以及支持一个"强大、独立、自强和繁荣"的越南的高度评价；同时转达了苏林总书记和越南高层领导人邀请特朗普总统及夫人在适当时间早日访问越南的口信。



美方表示重视并一致同意推动越美全面战略伙伴关系向纵深和有效方向发展，其中包括推动早日达成对等关税协议。美方欢迎越南成为和平委员会的创始成员，并表示特朗普总统将在条件允许时安排访问越南。

在签署仪式间隙，裴青山分别会见了阿塞拜疆总统伊利哈姆·阿利耶夫以及印度尼西亚、乌兹别克斯坦、沙特阿拉伯等国外交部长和和平委员会高级代表、联合国前中东事务特使尼古拉·姆拉德诺夫，就和平委员会框架内的合作可能性以及双边事务合作交换了意见。

各方伙伴欢迎越南加入加沙和平委员会的决定，相信越南的外交路线、自立自强的历史以及战后重建国家成功的经验是具有意义的借鉴，并评价越南的参与将为地区和平进程作出积极贡献。（完）