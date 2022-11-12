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越南为国际电信联盟各项事务做出积极贡献
段光欢已向记者介绍了国际电信联盟和无线电规则委员会的基本情况、职能和职责。他同时回顾了自己在过去两个任期在该组织的工作情况。他认为，在新冠肺炎疫情在全球爆发、政治危机在多地发生的情况下，这是电信和信息技术，特别是无线电蓬勃发展的阶段。因此，无线电需他欧尼和解决一大量工作。
委员会新颁布和修订114项手续规则，使其符合2015年和2019年无线电通信规则，以解决实施中发生的问题；向2015年和2019年世界无线电大会提供咨询等等。
段光欢表示，他已积极参加无线电规则委员会的各场会议，直接就所提出的各项问题进行讨论。越南已直接参加解决世界有关使用频率和卫星轨道的问题，为保护国家各项权利和援助各朋友国家做出贡献。越南从只能提出建议和意见已参加决定各项事务。段光欢表示，他已建议并在颁布一个允许越南可使用一个卫星来保卫正在使用的静止轨道卫星轨道上的两个位置的程序规则中拥有重要的声音或已成功援助老挝、印尼、马来西亚等东南亚发展中国家和非洲各国的建议。
段光欢也强调了越南为国际电信组织的作用、地位和做出的贡献。他认为，越南早就参加该组织并日益在该组织起到积极作用。越南日益深入参加该组织的各项活动。越南都参加全权代表大会、世界电信发展会议、世界无线电会议等并发出积极声音。在无线电通信领域，越南许多专家已担任国际电信联盟关于频率管理、地面移动通信、卫星通信等研究小组副主席职务。越南正积极直接参加制定电信领域的国际法。
特别越南已于2020年和2021年承办国际电信组织的世界电信展。然而，因受新冠肺炎疫情的影响，两次世界电信展都以线上形式举行。越南已建议把该展览会的名字改为世界数字展并获国际电信联盟的同意和高度评价。
段光欢也介绍了对越南各年轻人十分有用的在日内瓦工作经验。他认为，为了能成为在这里工作的国际专家，年轻人需拥有高度决心，在专业、外语水平和外交技能做出精心准备等。（完）