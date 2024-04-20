越南为吸引电子、半导体领域龙头企业前来投资铺设红地毯

越南计划投资部副部长陈唯东在最近举行的“2024年越南智能生产链和全球供应链”论坛上表示，越南近年来经济快速增长，是许多外国投资者的投资目的地，尤其是近年来越南在电子制造、半导体芯片、智能制造领域加大招商引资力度，为投资者前来投资铺设红地毯。

陈唯东指出，为了吸引世界半导体龙头企业，各地方都努力确保吸引投资的必要条件，如土地资源、交通基础设施、信息技术、供水供电和社会基础设施、人力资源等。

陈维东指出，地区乃至世界各国之间在吸引外国直接投资方面的竞争非常激烈，特别是在电子和半导体行业。因此，谁动作快、政策得当，谁就能掌握新浪潮。

目前，越南是全球国内生产总值（GDP）最大的40个经济体之一，GDP超过4300亿美元。越南在贸易规模和吸引外资（FDI）方面跻身前20名经济体之列。

为了吸引半导体行业的外商投资资金，越南最近采取了系列强有力行动来创造竞争优势，例如政府责成信息传媒部制定《到2030年越南半导体行业发展战略》、计划投资部主持制定《到2030年越南半导体行业人力资源开发项目》，其具体目标是为该行业培训5万名工程师。与此同时，国家创新中心（NIC）已经成立，以促进创新生态系统，创造经济发展新动能。

除了系列支持高科技产业发展的政策和机制外，国会还通过了一项决议，要求政府制定有关投资支持基金的法令，预计将为高科技、电子和半导体领域提供适当的支持。目前，计划投资部正在紧急起草该法令并将在近期提交政府颁布。

河内工业区和出口加工区管理委员会副主任陈俊英表示，河内市确定到2025年新建两到五个新工业区，提供足够土地资源，以吸引投资项目。这些工业区将优先科技含量高、使用清洁技术、环境友好且参与全球价值链和供应链的项目。

Acuity Funding 董事长兰吉特·坦比拉贾（Ranjit Thambyrajah）表示，随着越南制造业的发展，对熟练劳动力的需求将不断增加。越南应加大对教育培训的投资，为各行业提供训练有素的员工队伍。同时，促进建设适合未来制造业的集成工业园，促进对基础设施和后勤服务的投资，以满足生产和出口活动的需求。

国际投资研究所（ISC）主席潘友胜表示，英特尔、博世、松下、京瓷、富士康、三星、LG等世界电子、半导体行业知名企业都选择了越南作为投资建厂目的地，这证明越南的投资环境有了很大的改善，受到大型企业的高度认可。（完）