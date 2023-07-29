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越南为吸引国际游客的“竞赛”做好准备
许多新的签证政策使企业更好地吸引国际游客。 上述法律自2023年8月15日起生效。值得注意的是，电子签证的有效期从30天延长至3个月，可多次往返。
该法将越南单方面免签并考虑根据该法其他规定签发签证和延长临时居留的国家公民的临时居留期限从15天延长至45天。
越南旅游协会副主席冯光胜表示，这一举措强推旅游业在吸引国际游客竞赛中加速。
除了延长签证期限外，越南政府于2023年5月18日发布关于加快恢复和加速旅游业有效可持续发展的主要任务和措施的第82/NQ-CP号决议是落实越共中央政治局于2017年1月16日颁布的有关促进旅游业发展成为经济支柱产业的第8号决议的重要举措。 越南国家旅游总局正为文化体育与旅游部发布一项来落实该决议的行动计划做好参谋助手。
越南旅游协会主席武世平表示，该协会已动员企业落实该决议，重点调整市场、打造旅游产品、提高旅游从业者素质、实施旅游推广，以大力吸引国际游客。
越南国家旅游总局副总局长何文超预测，从现在到年底，特别是在旅游旺季，国际旅游市场将强劲增长。 今年越南旅游业有望实现并超额完成接待国际游客800万人次的目标。（完）