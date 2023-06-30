越南为向中国出口燕窝做好充分的准备

越南农业与农村发展部代表透露，目前共3000个金丝燕养殖场的35家企业积极做好向中国出口燕窝产品的准备工作。

《越南农业与农村发展部与中国海关总署关于越南向中国出口燕窝产品的检验检疫和卫生条件议定书》于2022年11月9日生效，为越南燕窝产业发展，确保产品稳定产出注入重要动力，并带来高经济效益，为各地方劳动者提供就业机会。

越南农业与农村发展部兽医局与中国海关总署就出口检疫证书格式和内容达成一致；监测与证明燕窝产品确保疾病安全、食品安全和可追溯性；引导企业准备出口登记资料并在中国海关总署网站申报。

目前，在越南63个省份中， 42个省份从事金丝燕养殖。多年来燕屋数量明显增加。从2017年的8300个增至2022年的23665个。

目前，燕窝年均产量达200吨，带来非常高的经济效益，年均达2亿美元，超过了许多潜在经济产业，是世界市场特有的产品。对于出口市场来说，这是发展空间广阔的一种新兴优势产业。特别是燕窝产业发挥着极其重要的作用，为当地数十万名劳动者提供就业机会。

据燕窝出口企业的评价，2022年，世界燕窝营业总额超100亿美元，其中中国市场份额占80%以上（超80亿美元）。目前，越南燕窝在中国市场中占很小的份额。

因此，上述议定书有助于越南燕窝今后加大对中国市场的出口力度。诸多燕窝企业希望今年通过正贸渠道向中国出口燕窝。（完）