越南为农产品开拓韩国市场

据越南农业与农村发展部农业农村发展战略与政策研究院，韩国目前是越南农林水产品第四大出口市场。 自《越韩自由贸易协定》（VKFTA）生效以来，越南农林水产品对韩国的出口额大幅增长，2016~2023年期间年均超过20亿美元。

越南水产加工与出口协会（VASEP）的统计数据显示，自2015年12月底VKFTA生效后，越南水产品对韩国的出口明显增长。 出口额从2015年的5.85亿美元增至2023年的7.87亿美元，增长35%。

越南水产加工与出口协会虾类市场专家冯氏金球表示，韩国是越南鱿鱼和章鱼的最大出口市场，占出口总额的37%。 越南目前在向韩国供应鱿鱼和章鱼方面排名第二，仅次于中国。 预计2024年第一季度越南鱿鱼和章鱼对韩国的出口将继续实现正增长。 此外，虾类也是对韩国的主要出口水产品。

未来，该市场因其地理位置近、消费需求稳定等优势，仍将是众多越南企业出口的目的地。

除水产品外，经济作物产品在 2024 年内对韩国市场的出口前景也广阔。据越南工贸部进出口局的消息，2023 年韩国增加从越南进口咖啡，出口量和出口价值分别达达4.145万吨和9335万美元, 与2022年相比分别增长17.9%和16.3%。越南咖啡在韩国进口总额中的市场份额从2022年的17.15%增至2023年的21.52%。预计2024年韩国咖啡市场的收入有望达22亿美元。这对于包括越南在内的世界咖啡生产国来说是一个良好机会。

另一方面，2024年前2月，韩国是越南橡胶第三大出口市场，出口量达8200吨，价值1277万美元，分别同比增长61.7%和60.3%。

在蔬果方面，2023年，韩国也将成为越南第三大出口市场，出口额达2.26亿美元，较2022年增长25%。越南企业也在寻找加大对该市场的出口力度的机会。

为促进两国农产品的交易活动，2024年3月中旬，越南农业与农村发展部同韩国国际合作机构（KOICA）联合举行“越韩2030年农业合作前景”研讨会。

KOICA将继续通过提升价值链、促进市场对接、增强应对气候变化能力等许多项目助推越南农业发展。（完）