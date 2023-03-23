越南为入境富国岛旅游的国际游客实施免签停留30天的政策 富国岛成为理想的旅游目的地

富国岛是目前越南唯一实施具有优越性的独特签证政策的目的地。根据现行法律规定，自2020年7月1日起，在富国岛出入境和居留的外国人或持外国护照的越南人可免办签证，停留期限不超过30天。如果外国人通过国际口岸（包括航空和海路）入境越南，在该边境口岸的过境区逗留，然后转机到富国岛，也可以根据规定享受免签政策。



坚江省富国岛是一座位于泰国湾——越南的最西南端的独立岛，游客可通过海路、陆路或空中航线顺利到达富国岛，并可通过富国国际机航空港口岸、河仙国际口岸和阳东港国际口岸等三个国际口岸出入境。



目前，各航空公司开通了富国至印度、韩国、泰国、马来西亚等多条国际航线，每天执行多个班次。许多其他国家正在考虑开通飞往富国岛的航线。岛上交通也极为便利，游客可以轻松乘坐出租车、团体旅游客车或体验阳东-安泰路线的巴士。 特别的是，购买富国太阳世界（Sun World Phu Quoc）主题公园门票的游客将获得免费巴士车票。

2022年，富国岛荣获世界旅游大奖（World Travel Awards）“世界自然风光最美的岛屿”奖项。此前，在权威的旅游杂志《康德纳斯旅者》(Conde Nast Traveler)发布的第35届读者选择奖的名单中，富国岛是越南跻身“亚洲十大最受欢迎岛屿”名单的唯一代表。此外，富国岛也荣获多个国际奖项，如被《Travel Leisure》（漫旅）评为2022年世界上最美丽的25座岛屿之一，被International Living（国际生活）选为全球15个最佳退休岛屿之一。



除此之外，富国岛还聚集了世界一流建筑艺术和文化工程，如欧黄昏镇（Sunset Town）、亚洲规模最大的海水面上多媒体艺术展示秀Kiss The Stars、建筑艺术博物馆Sun Signature Gallery等，以及富国岛翡翠湾 JW 万豪度假村（JW Marriott Phu Quoc Emerald Bay Resort）、富国岛新世界度假村（New World Phu Quoc Resort）、富国岛高级度假村（Premier Village Phu Quoc Resort）、富国岛太阳世界海滩娱乐中心和世界上最长的缆车等。所有这些工程都是融合了人类建筑艺术精髓与当地文化特色。在不久的将来，赴黄昏镇的游客将能够亲眼目睹并在由太阳集团（Sun Group）与著名建筑师马尔科·卡萨蒙蒂合作打造的独具一格的“吻桥”上打卡。



凭借为国际游客实施的最便利签证政策、迷人的自然风光、富有特色的当地文化、热情好客的当地人和令人印象深刻的建筑工程，富国岛正在成为世界的新目的地。这座岛屿不愧为全球精英阶层长期度假、举行奢华婚礼及会奖旅游（MICE）、国际活动等的理想选择。（完）