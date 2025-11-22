新闻
越南为促进绿色合作、安全与跨区域互联互通作出贡献
论坛期间同步举行三场讨论会，分别围绕：“在地缘政治形势发展下优先保障安全”、“共享繁荣、经济安全与数字互联互通”以及“携手迈向清洁与可持续的未来”等主题展开讨论。
在以可持续发展为主题的讨论会上，越南外交部副部长黎氏秋姮强调，自然灾害和气候变化等非传统安全挑战日益严峻。她指出，绿色转型是所有国家不可逆转的战略趋势，同时强调国际合作的重要性，因为没有任何一个国家能够单独应对全球性挑战。
在此期间，越南外交部副部长黎氏秋姮分别会见了欧盟对外行动署秘书长贝伦·马丁内斯·卡博内尔、欧洲理事会主席外交事务顾问维罗妮卡·穆希洛娃、克罗地亚外交部长戈尔丹·格尔里奇·拉德曼、葡萄牙外交部国务秘书安娜·伊莎贝尔·沙维埃，以及立陶宛外交部副部长维德曼塔斯·维尔比茨卡斯。
黎氏秋姮副部长还与欧盟、东盟及印度洋-太平洋地区多国代表团领导举行了多场会晤与交流活动。
黎氏秋姮副部长强调，越南始终重视加强与欧盟及其成员国的多方面合作关系。她指出，双方将密切配合，尽早提升越南—欧盟关系水平，为高层访问与接触做好准备；同时扩大在贸易—投资、旅游和人文交流等传统领域的合作，并推动在潜在领域上的合作深入发展。
越南参加第四届欧盟与印度洋-太平洋地区部长级论坛外长会议（IPMF-4）充分体现了越南在推动区域合作中的主动作用与责任担当。越南的贡献得到高度评价，为越南与欧盟在优先领域上拓展合作关系奠定了基础，同时在深入参与国际事务的背景下，继续提升了越南的外交地位。（完）