越南为人工智能工业打造法律走廊

越南需要一项具体的人工智能（AI）政策来帮助该产业强劲发展，同时最大限度地降低风险。

越南通过提供服务、产品和人力资源加入这一潜力产业。 与此同时，人工智能在生活方方面面的应用日益广泛。越南人工智能技术的爆炸式增长带来了许多利益，但也存在缺点，引发了道德和法律标准问题。

越南政府2021年1月26日发布关于《到2030年人工智能研究、开发和应用国家战略》的第127号决定（127/QĐ-TTg）指出制定有关人工智能的法律实施细则并构建法律走廊。

越南科学技术部副部长阮黄江强调，在人工智能方面，越南不能置身事外，但必须确保两个因素。 一方面，需要创建开放走廊，满足研发应用的需求，促进社会经济发展。 另一方面，在开发人工智能的过程中，需要确保符合越南的实际情况和文化。

越南信息与传媒部确定人工智能是当前最重要的技术。2024年，信息传媒部门将继续促进与开发人工智能，打造各产业领域的人工智能应用，在全国范围内提供和普及人工智能服务应用。该部建议政府国会提请国会颁布《数字技术工业法》，为数字技术创造新发展空间，成为新生产力量和因素，是国家的新动力。

越南信息传媒部国家数字转型局副局长阮富进表示，该部的任务是制定和完成有关数据建立和共享、测试制度框架（sandbox）的法律文件，并通过法律政策框架创建有利的测试空间，以便在潜在领域进行人工智能测试。

阮富进强调，制定虚拟助理相关法律法规的贯穿观点是人工智能的发展和应用以人和企业为中心，避免技术滥用和侵犯组织和个人的合法权益，确保个人和组织在网络环境中的权益。（完）