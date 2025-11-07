新闻
越南中部-西原地区全力开展灾后重建
据堤坝管理与防灾局消息，各地报告显示，第13号台风已造成5人死亡（得乐省3人，嘉莱省2人）、6人受伤。截至11月7日7时，已有52栋房屋倒塌，2593栋受损或掀顶（其中嘉莱省2412栋）。此外，台风还造成9艘船只沉没。
越通社驻得乐记者报道，当地有12栋房屋倒塌、326栋掀顶、147栋被淹，约5.4万个水产养殖网箱受损，损失约210亿越盾。部分交通路段出现积水、局部塌方；白藤防浪堤遭严重崩塌，初步估算损失约1500亿越盾。
据广义省职能部门快报，6日傍晚狂风暴雨导致50户民房掀顶。在嘉莱省，第13号台风在归仁登陆，持续5小时的强风使大量铁皮屋顶被掀飞。登陆约10分钟后，多个区域大面积停电、断水。
集中恢复重建
11月7日上午，越南政府副总理胡德福签署第2451/QĐ-TTg号决定，向广义、嘉莱、得乐三省紧急拨付资金以应对灾情。具体而言，从2025年中央预算中拨出800亿越盾，用于三省灾后恢复与民生安置，其中广义省获拨20亿越盾，嘉莱与得乐各获30亿越盾。
据国家民防指挥委员会的消息，后续任务是各部委、行业及地方政府继续同步采取有力措施，尽快解决第13号台风造成的后果，加快恢复生产经营与社会生活秩序，助力实现2025年增长目标。
越南建设部签发通知，要求越南铁路局、越南铁路总公司等单位继续集中力量，调动一切资源，果断、同步开展防台、防洪、防涝、山洪、滑坡等工作，以最快速度排除险情、恢复交通，确保人民生命安全。
建设部同时要求各单位尽量减少台风与暴雨对交通及建筑基础设施的破坏，特别是在多地刚经历长时间强降雨影响的背景下。
得乐省人民委员会连续下发多份紧急通知，指导各地方积极防范、应对和解决自然灾害后果。各厅、局、地方政府实施最高级别应对措施，确保人民生命安全，最大限度减少财产损失，避免在任何情况下陷入被动。
截至7日上午，受灾地区居民疏散工作已全部完成。得乐全省共撤离2625户近8000人离开台风危险区，另有1200多人从积水区转移至安全地点。（完）