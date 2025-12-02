Báo Ảnh Việt Nam

越南中部最大港口工程初现雏形

莲沼港工地已进入冲刺阶段，施工量超过95%。主要工程逐渐成型，由岘港优先基础设施投资项目管理委员会作为业主的中部最大港口轮廓初现端倪。
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    

 

