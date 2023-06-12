越南中部开发穆斯林客源市场

6月10日，印度支那唯一有限责任公司，马来西亚国家旅游总局驻越南办事处，马来西亚旅游、艺术和文化部穆斯林旅游中心，岘港市旅游局，岘港酒店协会联合举行了“在中部发展穆斯林客源市场旅游服务链”的研讨会。

承天顺化省、岘港市和广南省100多家旅行社、酒店、饭店和旅游景点代表出席会议。

印度支那唯一有限责任公司经理阮山水在研讨会上表示，近年来，越南迎接了众多穆斯林游客。然而，穆斯林客源市场尚未得到重视，尚未创造发展机会，并呼吁在全国各地和旅游目的地对特定旅游服务进行广泛投资。

阮山水透露，在疫情后，岘港市和中部各省市与马来西亚、印度尼西亚、新加坡和印度等穆斯林比例高的东南亚和中东国家促进旅游对接。最近，岘港市至新加坡、马来西亚和印度等直达航线重新开通为前往岘港市观光的游客量猛增创造便利条件。目前，马来西亚峇迪航空（Malindo Air）、亚洲航空（Air Asia）和新加坡航空（Singapore Airlines）等航空公司开发了从马来西亚和新加坡至岘港的直达航线。

阮山水强调，开发不同的国际市场，实现客源市场的多样化，为旅游企业参加旅游发展事业提供机会是当前必要的紧迫性要求。

岘港市旅游局副局长阮春平表示，疫情后，在越南政府、各地方政府和企业的努力下，旅游业逐步得到复苏与发展。

阮春平认为，为推动旅游业的发展，岘港市制定吸引游客的战略。其中，穆斯林客源市场是潜在的市场。在本次研讨会上，马来西亚穆斯林旅游领域的专家和与会代表共同分享相关经验，制定穆斯林客源市场未来发展战略，共同建造新生态系统，迎接这一批特殊游客浪潮。

马来西亚旅游、艺术和文化部穆斯林旅游中心主任Marina Muhamad认为，岘港市应注重穆斯林游客群体的服务，对穆斯林人宣传岘港友好形象。

在研讨会上，与会代表有机会了解马来西亚和各国的穆斯林旅游，分享穆斯林游客的消费习惯和趋势以及越南人清真烹饪服务等。（完）