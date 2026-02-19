越南中部地区不容错过的五大春季盛典

春季是踏春出游、参加庙会、体验传统文化的理想时节。在越南中部地区，新春伊始会举行众多独具特色的传统节庆活动，吸引大量民众和游客参与。以下介绍越南中部地区不容错过的几项春季代表性节庆活动。

一、顺化市泞（Sình）村摔跤节于农历正月初十在阳努坊举行。拥有400多年历史的传统民间摔跤节，是与当地居民农耕生活紧密相连的传统文化活动。开庙仪式后，精彩的摔跤比赛接连上演，彰显尚武精神，锻炼体魄，并激励年轻一代的意志与勇气。

嘉莱省栋多庙会于农历正月初四和初五在光中博物馆举行。图自越通社

二、嘉莱省栋多庙会于农历正月初四和初五在光中博物馆举行，旨在纪念在光中皇帝领导下取得的玉回-栋多胜利。这是中部地区规模最大的春季庙会之一，活动丰富多样，包括西山武术表演、赛船、戏剧演唱以及历史战役重现。

嘉莱省栋多庙会于农历正月初四和初五在光中博物馆举行。图自人民报

三、乂安省梅帝庙会于农历正月十三至十六在乂安省南坛乡举行，旨在纪念越南民族英雄黑帝的传统文化节日。庙会期间将举行迎水、嘉冠等仪式以及筹文曲演唱、人棋、摔跤、拔河、赛船等民间游戏。 这也是推介地方特产，促进旅游发展和社区文化交流的机会。

岘港市秋盆婆庙会于农历二月十二在岘港市秋盆乡举行。图自人民军报

四、岘港市秋盆婆庙会于农历二月十二在岘港市秋盆乡举行。这是一个具有多种意义的民间节日，意在祈求国泰民安、风调雨顺、五谷丰登。据传说，秋盆婆是占族女将，不仅善于统领军队，还非常漂亮。在一次交战中，她在身疲力竭时投身于秋盆江，她的遗骸随着河流漂流到平原地区。秋盆婆陵庙由村民在秋盆东村修建，并每年都会隆重举行祭祀仪式。

求鱼节于农历正月在越南中南部沿海各省普遍举行。图自越通社

五、求鱼节于农历正月在越南中南部沿海各省普遍举行。这是渔民纪念“鲸鱼”——海上守护神的重要仪式。节日包含庄严肃穆的祭礼，并结合龙舟赛、民间艺术表演及社区活动，寄托了对出海捕捞顺利、平安的美好祈愿。

越南中部地区的春季庙会不仅具有精神价值，更有助于保护传统文化遗产，增强社区凝聚力，并推动旅游发展。对于在新春之旅中探寻越南文化的游客而言，这里是极具吸引力的目的地。（完）