越南中式台球协会中国国际台球学院培训基地正式揭牌

越南中式台球协会中国国际台球学院培训基地揭牌仪式日前在江西玉山国际台球学院举行。

越南驻中国大使馆一等秘书、越南文化体育旅游部代表阮长山，越南中式台球协会会长阮越山，玉山县政协主席朱明善，北京星牌伟业体育用品有限公司总经理甘佳栋出席揭牌仪式。

越通社驻中国记者报道，阮长山先生在仪式上发表讲话时高度评价越南与玉山国际台球学院在台球运动上的合作，同时希望玉山国际台球学院将助力越南促进台球运动发展，并提高越南台球运动员的水平。

玉山县政协主席株明善也高度赞赏双方的合作关系。他表示，世界台球博物馆即将开馆，这里也将充分展示越南台球的发展历史，让世界台球爱好者深入了解越南台球。

近年来，随着中式台球世界锦标赛、中式台球国际职业联赛等多个国际大赛举办，越南越发关注中式台球运动。同时，越南也逐渐开始掀起中式台球的热潮。

在6月举办的中式台球国际精英赛期间，越南首次派出5位运动员参赛。越南球迷通过各种渠道观看直播。这是越南球员在国际舞台上体验和竞技的机会。

在8月的国际大奖赛期间，越南共派出19名运动员参赛，是参赛规模最大的国际代表队。这19人通过越南国内选拔赛脱颖而出，均是越南国内一线球员。

越南还派出四位教练来到国际台球学院，参加由中国台球协会组织的全国台球初级教练员培训班，从而进一步推动台球在越南的标准化发展。

越南中式台球协会中国国际台球学院培训基地，是中越两国在中式台球项目上展开深度合作的起点，也必将促进中式台球在东南亚地区，乃至世界范围中式台球运动的推广和发展。（完）