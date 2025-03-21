越南两航空公司陆续开通飞往印度班加罗尔和海得拉巴的新航线

河内至班加罗尔航线将于2025年5月1日起运营，每周往返四班，分别在每周二、四、六、日执行，于18时55分从河内起飞并于23时30分从班加罗尔起飞。

越航计划于2025年5月7日起开通河内至海得拉巴的直飞航线，每周往返3班，在每周三、周五和周日执行，从河内起飞时间为19时15分，从海得拉巴起飞时间为23时45分。

越航是越南首家开发印度市场的航空公司，该公司已开通从河内和胡志明市直飞德里和孟买的航线。截至目前，越南航空已执行超过1600个航班，并在越南与印度间的航线上累计服务超过24万人次。

此前，越捷航空公司正式开通了飞往班加罗尔和海得拉巴等印度两大城市的两条新航线。

越捷于3月18日正式开通胡志明市飞往海得拉巴航线，每周往返两班，分别在每周二、六执行。从胡志明市飞往班加罗尔航线于2025年3月19日开通，每周往返三班，分别在每周一、三、五执行。

这两条新航线的开通将使越捷在越南与印度之间的航线总数增至10 条，连接越南河内、胡志明市和岘港与印度主要大都市及领先的经济、文化、政治和科技中心，包括新德里、孟买、班加罗尔、海得拉巴、艾哈迈达巴德和科钦。

2024年，越南接待印度游客量超过50万人次，高于上年水平，使印度成为越南十大客源市场之一。（完）