越南与UNICEF合作50周年暨越南批准《联合国儿童权利公约》35周年纪念典礼在河内举行

越南于1990年成为亚洲首个和全球第二个批准联合国《儿童权利公约》（CRC）的国家。越南在落实《儿童权利公约》35年过程中取得了许多重要成果。儿童法律体系日益完善，其中，2016年《儿童法》明确儿童是权利主体，而不仅仅是受照顾的对象；儿童的参与权愈发受到重视，并且通过多种形式得以落实；5岁以下儿童死亡率从1990年的58‰降至2024年的16.9‰；1岁以下儿童基础免疫接种率达90%以上；轻度营养不良率从1998年的38.7%降至2024年的10.4%；学龄儿童入学率保持在较高水平，儿童保护网络不断扩大等。



越南政府副总理黎成龙在纪念典礼上发言时明确指出，多年来，越南一向重视完善儿童保护与照顾相关主张、政策和制度；努力为儿童创造最有利的条件，使其得到全面发展，拥有安全、健康的生活环境，尤其是贫困儿童、特殊困难的儿童、残障儿童和孤儿。



近年来，越南出台并实施了涵盖多个领域的突破性政策。值得一提的是，在教育领域上，越南针对儿童制定了许多重要政策，如对3—5岁儿童实行学前教育普及；对学前儿童和中小学生免除或资助学费；建设STEM 教室体系，开拓新的学习空间等。



黎成龙向UNICEF颁发越南政府总理奖状。图自越通社

黎成龙强调，取得上述重要成果，越南始终珍视联合国儿童基金会在过去50年中的陪伴与支持。



黎成龙指出，在新的发展阶段，越南政府将继续将保护儿童权利作为国家战略中的优先事项，并承诺将扎实落实各项政策，确保所有儿童都能全面、安全、平等地发展。



联合国儿童基金会东亚及太平洋地区主任久妮·久努吉（June Kunugi）强调，UNICEF对越南大胆推进各项改革并实现高远目标表示欢迎。UNICEF将继续与越南携手，通过提供基于证据的解决方案和深化伙伴关系来实现这一愿景。



久妮·久努吉表示，UNICEF在未来阶段将重点支持越南三个领域：增加对儿童和人力资本的投资；确保儿童在社区中安全并获得发展权；建设更具应对气候变化、自然灾害及社会冲击能力的家庭和社区。



值此机会，黎成龙向UNICEF颁发越南政府总理奖状，以表彰该组织50年来为越南儿童权利事业所做出的突出贡献。（完）