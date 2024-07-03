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越南与马绍尔群岛推动多领域合作
范光校大使对能赴马绍尔群岛担任大使表示荣幸，强调越南重视于1992年7月1日建立的越南与马绍尔群岛之间的合作关系，希望两国将加强在贸易、投资、渔业、农业、旅游、卫生和应对气候变化等领域的合作。
在7月1日至3日对马绍尔群岛进行工作访问期间，范光校已礼节性拜会了马绍尔群岛议会议长布兰森（Brenson Wase）、外交与贸易部部长卡拉尼（Kalani Kaneko）、环境部兼总统助理布勒米迪（Bremity Lakjohn）、自然资源与环境和工贸部部长穆勒（Tony Muller）等。
范光校在会见外交与贸易部部长卡拉尼时，双方就两国在国际舞台上的合作有关问题深入交换意见，强调重视越南与马绍尔群岛之间的良好关系，尤其是在包括联合国在内的多边机制互相给予支持。范光校表示希望今后双方加强高级领导互访和接触。双方一致认为，两国合作潜力仍巨大，需推动考虑建立各合作机制，签署在贸易投资、渔业、农业、旅游、卫生、应对气候变化等领域的合作文件和协议，为推动合作打下基础。卡拉尼希望今后越南政府和专家在农业、卫生和旅游等领域向该国提供援助。
范光校大使在礼节性拜会马绍尔群岛议会议长布兰森时，双方一致同意大力推动代表团互访、民间交流、青年交流，旨在增进两国人民之间的互相了解，加强团结友谊，希望今后两国国会将加强交流和合作。
范光校大使在会见马绍尔群岛环境部兼总统助理布勒米迪时，双方一致认为越南与马绍尔群岛是遭受自然灾害严重影响的国家之一，明确指出全球变暖和海平面上升对南太平洋国家的消极影响。两国都希望该问题在双边和多边层面上加强合作，以提高获取财政资源，减少温室气体排放，适应气候变化等的能力，为推动地区经济增长和可持续发展做出贡献。范光校大使表示，近期，两国都重视开展多项强有力措施来应对气候变化。
范光校在会见环境部兼总统助理布勒米迪时，布勒米迪评价越南是亚洲地区发展最快的经济体，希望越南将援助和向该国分享在卫生、旅游和农业等领域的经验。范光校强调，越南政府支持和鼓励两国企业对接、投资兴业，建议两国寻找在卫生和农业等领域的合作。
访问马绍尔群岛期间，范光校会见了该国贸易投资和旅游办公室主任。双方一致同意推动信息共享，推介国家形象，为两国企业举行线上研讨会，建议派遣考察团互赴两国寻找市场。
按计划，当地时间7月3日，范光校大使将会见越南驻马绍尔群岛名誉领事，造访该国一些经济和旅游基地和学校。（完）