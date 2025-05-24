越南与马来西亚贸易额大幅增长

越南驻马来西亚大使馆商务参赞黎富强在接受越通社驻吉隆坡记者的采访时表示，自2015年至今，马来西亚对越南的出口额强劲增长，达160%，反映出越南对燃料、电子元件和石油产品等生产原料的需求不断增加。与此同时，越南对马来西亚的出口增长80％以上，市场份额有所扩大。

2024年，马来西亚大米进口量大幅增加，越南大米成为继电子产品和钢铁之后马来西亚三大进口商品之一。此外，越南对马来西亚的咖啡出口也强劲增长，将成为具有增长潜力的产品。

在投资合作方面，截至今年4月底，马来西亚投资商有效期项目770个，注册资金近136亿美元，在对越投资的150个国家和地区中位居第10位，在东盟中位居第3位。马来西亚对越的投资范 围相当广泛，覆盖越南21个经济领域中18个，主要投资领域包括教育培训、加工制造业、电力及燃气生产和分配等领域。

截至4月底，越南投资商在马来西亚开展27个投资项目，注册资金近8.548亿美元，主要集中于矿业、科学技术、批发和零售业、汽车和摩托车修理等领域。

谈及越南企业进入马来西亚市场面临的困难时，黎富强表示，由于马来西亚不仅与越南签署自由贸易协定，还与中国、泰国和印尼等许多国家签订了自由贸易协定，竞争将日益激烈，因此，越南企业为在马来西亚市场站稳脚跟需要付出更多努力。

黎富强建议越南企业了解马来西亚文化和消费者的需求，接近不同客户群体。越南驻马来西亚商务处近年来加强宣传工作，通过各场展览会、贸易促进活动和企业对接会来支持企业准入零售分销系统。（完）