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越南与马来西亚贸易额大幅增长

近十年来，越南与马来西亚贸易额大幅增长，从2015年的80亿美元增至2024年的142亿美元，从而提前实现双边贸易额增至180亿美元的目标。两国战略伙伴关系未来有望更加可持续发展。

越南驻马来西亚大使馆商务参赞黎富强在接受越通社驻吉隆坡记者的采访时表示，自2015年至今，马来西亚对越南的出口额强劲增长，达160%，反映出越南对燃料、电子元件和石油产品等生产原料的需求不断增加。与此同时，越南对马来西亚的出口增长80％以上，市场份额有所扩大。

2024年，马来西亚大米进口量大幅增加，越南大米成为继电子产品和钢铁之后马来西亚三大进口商品之一。此外，越南对马来西亚的咖啡出口也强劲增长，将成为具有增长潜力的产品。

 

在投资合作方面，截至今年4月底，马来西亚投资商有效期项目770个，注册资金近136亿美元，在对越投资的150个国家和地区中位居第10位，在东盟中位居第3位。马来西亚对越的投资范 围相当广泛，覆盖越南21个经济领域中18个，主要投资领域包括教育培训、加工制造业、电力及燃气生产和分配等领域。

截至4月底，越南投资商在马来西亚开展27个投资项目，注册资金近8.548亿美元，主要集中于矿业、科学技术、批发和零售业、汽车和摩托车修理等领域。

 

谈及越南企业进入马来西亚市场面临的困难时，黎富强表示，由于马来西亚不仅与越南签署自由贸易协定，还与中国、泰国和印尼等许多国家签订了自由贸易协定，竞争将日益激烈，因此，越南企业为在马来西亚市场站稳脚跟需要付出更多努力。

黎富强建议越南企业了解马来西亚文化和消费者的需求，接近不同客户群体。越南驻马来西亚商务处近年来加强宣传工作，通过各场展览会、贸易促进活动和企业对接会来支持企业准入零售分销系统。（完）

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老挝、中国、柬埔寨、古巴和俄罗斯等国领导人就越南原国家主席陈德良逝世向越方致唁电和唁函

老挝、中国、柬埔寨、古巴和俄罗斯等国领导人就越南原国家主席陈德良逝世向越方致唁电和唁函

惊悉越南原国家主席陈德良逝世的消息后，老挝人民革命党中央委员会、国家主席、国会、政府和老挝建国阵线中央委员会和老挝人民；中共中央总书记、中国国家主席习近平；柬埔寨国王诺罗敦·西哈莫尼，柬埔寨参议院主席洪森，柬埔寨首相洪玛奈，柬埔寨国会主席坤·苏达里；古巴共产党中央委员会第一书记、古巴共和国国家主席米格尔·迪亚斯·卡内尔·贝穆德斯，古巴总理 曼努埃尔·马雷罗·克鲁斯，古巴全国人民政权代表大会、古巴国务委员会主席埃斯特万·拉索；俄罗斯联邦总统弗拉基米尔·普京等已向越共中央委员会、国会、国家主席、政府、越南祖国阵线中央委员会和越南人民致唁电和唁函。
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