越南与马来西亚文化增进友谊交流晚会在吉隆坡举行

越通社驻吉隆坡记者报道，8月23日晚，马来西亚-越南友好协会（MVFA）和马来亚大学联合举行越马文化增进友谊交流晚会，吸引旅马越南人代表、讲师和大学生参加。

马来亚大学副校长Yvonne Lim Ai Lian博士致开幕词时表示，越马文化增进友谊交流晚会介绍两国传统菜肴和充满活力的艺术表演节目，与文化专家进行交流，让两国人民了解两国相同点，同时探索两国文化的特色。

越南驻马来西亚副大使阮氏玉英表示，自越南与马来西亚建立外交50多年来，两国在互相信任和互相理解的基础上一直携手建立特殊友谊和密切关系。两国在文化交流和民间交流等许多领域的合作关系不断发展。她希望未来语言暨语言学学院乃至马来亚大学继续维持传统文化交流活动，维护两国形象、文化和风土人情，为加强合作并建立更密切关系创造机会。

越马文化增进友谊交流晚会陆续上演许多两国特色的传统艺术，如越南官贺、马来西亚tarian zapin(扎平,一种配合打鼓的舞蹈)、久贾舞(Joget) 等。

马来亚大学是世界上 65 所顶尖大学之一，培养了许多马来西亚政治家。马来亚大学目前是来自90多个国家的3500多名国际大学生的学习场所。越南语言与越南文化系是语言暨语言学学院大学生的选修科目。（完）