越南与马来西亚推动智能企业对接

越通社驻吉隆坡记者报道，5月15日晚，越南驻马来西亚商务处同科技与企业开发研究院（ISTE）、国际中小企业协会（ISSME）和越南驻马来西亚企业协会（VMBA）联合举办贸易促进论坛，为企业界搭建有效的商贸桥梁，并提升企业的跨国经营能力。



在评价合作潜力时，越南驻马来西亚商务处代表吴光兴表示，马来西亚目前是越南在东盟中的首要贸易伙伴，2026年前4个月两国货物进出口总额达到70亿美元。这一成果表明两国完全可以提前完成所设定的200亿美元目标。



吴光兴高度评价两国经济的互补性，强调越南在农产品、水产品、加工食品和纺织品方面具有优势，而马来西亚在制造业、化工、物流和清真经济方面拥有卓越优势。他认为，这是两国企业扩大可持续合作、充分利用《区域全面经济伙伴关系协定》（RCEP）和《全面与进步跨太平洋伙伴关系协定》（CPTPP）等新一代自贸协定，以促进区域供应链的重要基础。



谈到供应链的整体图景，在马来西亚越南企业协会副主席 Hambali Mukhlas 提出了粮食安全和生产附加值的问题。他认为，在地缘政治动荡和物流成本高企的背景下，东盟需要建设更具韧性的价值链。据此，如果各国能连接各自的优势，就可以建立起更强大、更高效、更具全球竞争力的区域供应链。



Hambali 特别强调了越南丰富的农产品原料与马来西亚信誉良好的清真认证体系及物流基础设施的协同效应，以共同进军全球穆斯林市场。他还指出，马方正在积极研究和学习越南在革新政策、土地结构、水稻种植技术以及水海产业方面的模式，以开展更广泛的合作。



在企业方面，国际中小企业协会秘书长 Suneil Dutt Sharma 高度评价越南的适应能力，认为越南企业正凭借快速的数字化速度和与全球大型制造商直接竞争的能力，而拥有巨大优势。



在论坛上，各组织和企业代表一致认为，通过有效的贸易促进与合作活动，越马经济伙伴关系有望继续实现突破，特别是在数字经济、绿色工业和可持续供应链领域，为东盟共同体的繁荣作出重要贡献。（完）