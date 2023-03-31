越南与马来西亚建交50周年：推动两国战略伙伴关系不断向前发展

在政治外交领域，两国在党、政府、国家和国会等渠道上高层接触和代表团互访以及民间交流频繁。连在新冠肺炎疫情期间， 越马两国领导仍互通电话，进一步推进双边关系。两国已通过开展2021-2025年阶段战略伙伴关系行动计划，推出各大方向，旨在有效开发各自国家的潜力和优势，走向后疫情时代复苏、韧性和可持续发展。最近，马来西亚总理拿督斯里·伊斯迈尔·沙必里·宾·雅各布（Dato’ Sri Ismail Sabri bin Yaakob）于2022年3月访问越南期间，两国领导已重申了将通过促进并保持高层互访频繁，促进现有双边合作机制，特别是经济和科技合作联合委员会、贸易联合委员会等来进一步深化政治和经济关系。两国领导人还强调朝着均衡和可持续发展方向推进双边贸易发展，努力实现到2025年双边贸易额达180亿美元，实现两国贸易均衡的目标。双方还一致同意为两国主打出口产品，如农产品、水产品、清真食品、加工食品、零部件和电子产品等开放市场。此外，在国际和地区论坛上，越马两国保持频繁沟通、合作和互相磋商，因此在东盟、东盟与外部关系中持共同观点，为提高东盟在国际舞台上的地位和作用做出贡献。在坚实政治关系的基础上，越南与马来西亚经贸合作不断发展。这是近年来取得积极成果的双边合作领域，马来西亚一直是越南最大贸易和投资伙伴之一。目前，越南是马来西亚第十一大贸易伙伴、第七大出口市场。2021年双边贸易额达125亿美元，较2020年同期增长25.3%，2022年达146.7亿美元，比2021年增长14.8%。两国预计到2025年将达到双边贸易额达180亿美元的目标，正走向2030年双边贸易达250亿美元的目标。在投资领域，马来西亚是越南在东盟内第三大投资来源国，继新加坡和泰国之后，在对越投资的142个国家和地区中位居第10，在越投资项目710个，投资资金130.8亿美元（截至2023年2月）。马来西亚已对越南许多省市进行投资，其中对胡志明市投资最多，其次为茶荣和河内等省市。与此同时，越南对马来西亚投资项目21个，投资资金8.53亿美元，在越南78个境外投资中位居第九。目前，多家马来西亚企业和投资者关注越南市场。他们看出，与越南投资、合作和营商机会，不仅限于经贸领域，而且还在旅游、民间交流、教育和劳务方面。其中，马来西亚市场正十分需要劳动力，旅游与投资合作潜力巨大。在清真食品领域的合作，马来西亚是在建立标准和促进越南拥有优势的农产品、水海产品和其他出口产品的合作中拥有优势和领先的国家。越南这些产品不仅出口到马来西亚市场，而且还经过马来西亚中转到中东和世界上其他地区的伊斯兰市场。除了经济合作外，两国国防安全领域的合作也不断推进。两国维持代表团互访和进行培训交流，在反恐、打击网络犯罪和跨国犯罪中互相分享经验和共享信息。2015年，双方已签署了关于打击跨国犯罪合作协定。此外，教育和旅游等领域的双边合作也取得许多良好结果。可以看出，50年来，越南与马来西亚关系一直得到两国领导不断培育和促进深广发展，为巩固两国友谊和纵深合作做出贡献，致力为地区乃至世界和平、稳定做出努力。（完）