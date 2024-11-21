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越南与马来西亚关系升级为全面战略伙伴关系
苏林总书记在记者会上表示，越马关系提升为全面战略伙伴关系。双方承诺在各自发展道路上相互支持；在尊重国际法、互相尊重各自独立、主权、领土完整和政治制度以及互不干涉内政原则基础上，进一步加强两国友好合作和政治互信。
苏林总书记明确指出，越马全面战略伙伴关系的主要支柱包括：增进政治互信，加强国防安全合作，通过加强代表团互访与各级别、各渠道的合作打造坚实的关系基础，为确保和平稳定的发展环境做出贡献；有效发挥现有对话合作机制的作用，同时研究建立新形势下适合双方需求和利益的新机制；推动两个经济体互联互通，力争双边贸易额达180亿美元以上，朝着平衡互利的方向发展；加强合作促进清真产业发展；承诺确保油气合作效益，如有重叠地区，考虑建立合作开发区机制；在地区和国际问题上积极相互支持、密切协调，促进共同和平、安全与稳定；推动东盟更加强劲发展，实现2045年东盟共同体愿景；加强湄公河次区域等次区域合作。
苏林总书记强调，双方致力于保持密切合作，维护东海和平、安全、稳定、航行与飞越安全和自由；根据国际法和 1982 年《联合国海洋法公约》（UNCLOS 1982）广泛认可的原则，和平解决争端，不使用武力或以武力相威胁。呼吁有关各方保持克制，不进行可能导致紧张局势升级、影响东海和平稳定的活动；全面有效落实《东海各方行为宣言》（DOC）；尽快通过有效、实质性、符合包括1982年《联合国海洋法公约》在内的国际法的“东海行为准则”（COC）。
值此访问之际，苏林总书记与安瓦尔·易卜拉欣总理共同见证了越南贸促局与马来西亚对外贸易发展局关于加强贸促合作的谅解备忘录、越南国家油气集团（PetroVietnam）与马来西亚国家石油公司（Petronas）可再生能源合作谅解备忘录等文本交换仪式。（完）