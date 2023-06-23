越南与韩国签署17项各领域的合作文件

6月23日上午，越南国家主席武文赏在主席府主持仪式，欢迎韩国总统尹锡悦对越南进行国事访问。欢迎仪式上奏越韩两国国歌并鸣放礼炮21响。

会谈结束后，武文赏和尹锡悦及两国高级代表共同见证了两国有关机构签署并交换17份合作文件。其后，两国领导人向新闻界通报了会谈结果；强调，双方本着全面战略伙伴关系精神，就未来推动两国关系发展的若干重大方向达成一致。

武文赏表示，会谈中，两国领导人一致同意继续推进政治和外交合作，保持经常性交往，高层和各级代表团互访。

双方就落实关于两国全面战略伙伴关系在国防安全领域框架内达成共识；推动实质性合作、技术转让，加强应对跨国犯罪、预防和打击恐怖主义、应对非传统安全挑战等合作。

在经贸投资方面，双方一致同意共同努力，推动两国经济合作迈上更深层次、更有实效的新水平；力争早日完成双边贸易额达到1000亿美元的目标，并朝着平衡、可持续的方向迈向2030年达1500亿美元的目标。越南欢迎韩国企业加大投资力度，扩大投资规模，特别是国家重点项目和建设火力发电厂、液化天然气气发电厂（LNG）的BOT项目、高科技电子制造、半导体、大数据、生物技术、智慧城市等等优先领域；重点向越南转移源头技术。

在官方发展援助（ODA）合作方面，双方同意继续密切合作，有效落实韩国对越南提供的ODA资金；韩国同意继续扩大对越南无偿援助规模，特别是在研发、创新等领域。

在文化、教育、旅游、人文交流等领域，双方同意推动扩大文化、教育、旅游等领域交流，增进社会各阶层相互了解和信任，为彼此公民创造有利条件。

双方同意继续支持东盟根据国际法和1982年《联合国海洋法公约》确保东海航行和飞越自由安全的立场。

韩国总统表示，双方同意加强外交和安全领域的战略合作。双方强调通过两国外长和国防部长定期会谈机制进一步深化两国战略关系。

韩国将在2024-2027年期间为环境、气候变化、卫生、教育、数字化转型等领域向越南提供总额为2亿美元的无偿援助，特别是，韩方计划向两国在未来10年联合研究提供3000万美元的援助，支持越南重点发展科技创新。

两国领导人就韩国将继续支持越南获取核心技术和现代技术；实施越韩科学技术研究院（VKIST）二期项目——两国面向未来的发展合作的象征等达成高度共识。（完）