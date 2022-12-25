越南与韩国智慧农业合作前景广阔

自1992年建立外交关系以来，越南—韩国在各领域的合作不断蓬勃发展。如今，两国合作之树扎根深厚硕果累累，其中智慧农业合作是一个亮点。越南目前是韩国协助提高农业生产效率的第一个发展中国家。

越韩智慧农场模式占地面积1.2公顷。由于采用韩国智慧技术，农场里的农作物在任何天气条件下都能正常生长。

Ele-Farm Vina智慧农场场长申妍贞说：“我们已在农场里安装先进的设备，将温度、湿度、肥料等控制在最适合作物、蔬菜等生长发育的水平，进而提高产量和质量”。

农田灌溉水源来自水钻井，并且装有过滤系统、自动灌溉和无人喷雾，确保满足韩国质量标准的需求。

Ele-Farm Vina智慧农场技术管理员阮文安说：“我们农场的灌溉系统采用韩国技术，加上全自动营养肥施肥机。每天根据植株的生长发育需求而给予适度的肥料”。

现代技术有助于节省人力资源成本，同时也能有效提高农作物的种植产量。

Ele-Farm Vina智慧农场场长申妍贞说：“我们使用来自韩国的高新技术，希望可带来更高的经济效益，从而吸引更多投资商前来投资并在越南全国扩展该模式”。

越韩智慧农场模式于2021年12月4日在越南农业科学院实验区兴建。该农场的所有机械设备都是从韩国进口的。

现代技术的应用是农业种植生产的重要手段，不仅可以提高农业资源利用率和种植效益，还可以推进农业经济高效稳定增长，提高越南农业行业的竞争力，面向农业可持续发展目标。（完）