越南与韩国推动科技、能源和数字经济合作

月12日，越南驻韩国大使馆与越南商务处在韩国首都首尔联合举行了“新形势下加强越韩经济合作”研讨会。

该研讨会是在韩国总统李在明及夫人对越南进行国事访问不久后举行的，并被视为落实两国领导人达成战略合作共识的具体举措之一。

越南驻韩国大使武湖在开幕致辞中强调，经济合作继续是双边关系的重要支柱。他说，两国应发挥经济互补优势，同时扩大在人工智能、半导体、清洁能源、数字化转型和创新等战略领域的合作。

武湖同时强调，越南继续改善投资环境，大力推进体制改革，并与包括韩国企业在内的外国企业携手同行。越南驻韩国大使馆和商务处将继续发挥桥梁作用，主动推动经济外交朝着创新、灵活、高效方向发展，加强两国管理机构、地方和企业之间的联系，同时排忧解困，为投资和技术转让项目营造有利的合作环境。

多家韩国企业评价越南继续是有吸引力的投资目的地，同时建议推动在能源转型、数字技术、高素质人力资源培训和战略技术产业等领域的合作。

值得注意的是，多位代表认为，核电可以成为两国新的战略合作领域，包括人力资源培训、技术转让和配套产业发展。

研讨会期间，越南驻韩国商务处、越南驻韩国科技办事处与韩国合作伙伴（如KOEN、KNP、G-Tops和Megazone Cloud）签署了多项关于能源、云计算、数字化转型、涉及人力资源培训、企业对接等领域的合作谅解备忘录，为今后两国企业和机构之间的合作创造了诸多新合作机遇。

目前，韩国是越南最大的外国直接投资来源国，累计注册资金超过940亿美元，有效项目超过1万个。2025年，双边贸易额约达895亿美元，同比增长9.6%。（完）