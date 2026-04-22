越南与韩国合作文件交换仪式在河内举行

双方交换的合作文件包括：



越南公安部与韩国总统警卫处关于警卫领域合作的谅解备忘录。



越南科学技术部与韩国科学技术信息通信部关于数字合作的谅解备忘录。



越南科学技术部与韩国科学技术信息通信部关于越韩科学、技术与创新合作总体规划框架。



越南科学技术部与韩国特许厅关于加强知识产权领域合作的谅解备忘录。



越南工贸部与韩国气候能源环境部关于电力基础设施领域合作的谅解备忘录。



越南农业与农村发展部与韩国气候能源环境部关于水资源安全合作的谅解备忘录。



越南农业与环境部与韩国农林畜产食品部关于动物检疫领域合作的谅解备忘录。



越南文化体育与旅游部与韩国文化体育观光部2026-2030阶段合作谅解备忘录。

越共中央总书记、国家主席苏林与韩国总统李在明见证越南文化体育与旅游部与韩国文化体育观光部2026-2030阶段合作谅解备忘录交换仪式。图自越通社

越南文化体育与旅游部与韩国文化财厅关于水下文化遗产领域合作的谅解备忘录。



越南卫生部与韩国食品医药品安全部关于食品、药品、化妆品及医疗器械安全领域合作的谅解备忘录。



越南国家油气集团与韩国电力公社（KEPCO）关于核电站开发合作的谅解备忘录。



越南国家油气集团（PVN）与韩国电力公社（KEPCO）、韩国进出口银行（KEXIM）及韩国贸易保险公社（KSURE）关于核电项目金融合作研究的谅解备忘录。



多年来，经贸合作始终是越韩关系的重要支柱，也是越南国际经济合作中的一大亮点。2025年，越韩双边贸易额达895亿美元（同比增长9.6%）。2026年前3个月，越韩进出口总额达269亿美元（同比大幅增长30%）。



此次访问是在越韩关系正处于历史最好时期的背景下进行的，有助于开启两国关系的新发展阶段，并为双方关系制定长期战略方向。（完）