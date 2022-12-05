越南与韩国关系提升为全面战略伙伴关系

12月5日下午，越南国家主席阮春福与韩国总统尹锡悦举行会谈之后召开了记者会，公布关于双方高层领导刚达成共识的重要合作方向的信息。具体，两国领导人一致同意，将双边关系提升为全面战略伙伴关系。此举意义重大，是两国关系史上的一个重要转折点，为今后越韩合作关系带来巨大机遇。

阮春福在记者会上发言时表示，他与韩国总统尹锡悦进行了富有成效的会谈，本着两国“奔向光明未来”的精神，决定将两国关系提升为全面战略伙伴关系。

阮春福相信，凭借两国领导人和人民的决心，“全面战略伙伴”关系将开启两国合作关系蓬勃发展的新篇章，迈上新的台阶，造福两国人民，为地区和世界的和平、稳定与发展作出积极贡献。

阮春福提出了推进两国全面战略伙伴关系的多项重要任务。具体是，在政治-外交方面，双方继续保持高层频繁互访与接触，及时就两国合作关系、地区和国际形势进行沟通与交流。

在经贸投资方面，两位领导再次强调朝着均衡方向，2023 年将双边贸易额提升至1000 亿美元，到2030 年达到1500 亿美元的目标。

越南对韩国成为越南第一大外商直接投资来源地（投资额达800亿美元）表示欢迎；欢迎韩国继续扩大投资规模，加大技术转让力度，侧重于电子、基础设施建设、技术密集型综合体、绿色工业园区、智慧城市等领域。

阮春福对韩国提供援助和优惠信贷表示感谢。双方同意推进劳务合作，拓展新的劳务合作领域和形式；继续支持在韩国的越南劳工和在越南的韩国人安全、方便地工作，同时遵守两国法律。

阮春福指出，越南同意促进扩大文化交流、教育和旅游合作，增进社会各阶层之间的相互了解和信任。韩国同意支持在韩设立“越南文化中心”，并支持越南发展文化产业等。

阮春福表示，两国领导人同意继续加强在国际和地区论坛上的密切合作；强调了在国际法和 1982 年《联合国海洋法公约》（UNCLOS 1982）的基础上，确保东海航行和飞越安全和自由的重要性。根据联合国安理会决议，推动对话合作，实现朝鲜半岛无核化目标，为地区和世界的和平、稳定与发展作出贡献。

韩国总统尹锡悦在记者会上发言时指出，阮春福此访意义重大，是他所接待的首位外国首脑。韩国总统认为，30年来，两国在多个领域的合作关系取得积极成果。贸易投资合作取得突破性发展，两国人民有着密切的关系。

尹锡悦强调，阮春福此访将是越南与韩国关系的新起点。

尹锡悦说，双方要努力成为对方的首要贸易投资伙伴，并将支持两国企业进一步促进贸易投资合作。他同时表示，韩国希望通过保持供应链稳定与越南在先进技术领域开展合作；韩国将考虑在越南建设疾病预防控制中心的支持计划。

韩国总统表示，两国领导人同意为促进人文交流创造便利条件；同时，加强政府层面合作，促进交流，保障两国人民安全。

尹锡悦表示，越南是“韩国印太战略”和“韩国与东盟合作倡议”的核心国家和关键合作伙伴，并强调，将继续与越南配合，促进韩国与东盟、韩国与湄公河的合作。（完）