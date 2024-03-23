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越南与韩国共同主持第十一次东盟-韩国联合合作委员会会议
在新实施的项目中，值得注意的是东盟-韩国音乐节，2023-2025 年的预算为 550 万美元。第一届音乐节于 2023 年 12 月在雅加达举行，吸引观众超过 1万人。今年音乐节将在2024年东盟轮值主席国老挝举办。
韩方正在完成一系列新的旗舰项目，包括总额达2000万美元的东盟-韩国甲烷减排合作项目，以及韩国-东盟数字创新旗舰项目(KADIF)框架下的人工智能（AI）和东盟数据库基础设施等两个项目，并提交主管部门审批。韩国还正在积极制定能力建设项目，支持东帝汶早日正式加入东盟。
步入2021-2025年行动计划的第四个年头，所开展的活动和项目数量已达451项，较去年同期增加近100项，其中350项活动和项目已完成，完成了政治、经济和社会文化合作三大支柱下128 项措施中的113项。
韩国大使李章根重申，韩国通过推动落实韩国-东盟团结倡议（KASI）支持东盟的核心作用，重点支持东盟落实《东盟亚太愿景》（AOIP）。
韩国大使重申了韩国总统尹锡悦在2023年9月举行的第24届东盟-韩国峰会上向东盟领导人提出的与东盟建立全面战略伙伴关系的建议，希望东盟尽快予以积极考虑。
会上，双方回顾了落实2023年9月第24次东盟—韩国峰会各项承诺的合作情况和落实2021-2025年行动计划进展情况。
阮海鹏大使和东盟同事欢迎韩国加强双边合作的新倡议和建议，特别是即将实施的旗舰项目。各国大使认为，韩国关注环境污染、海洋垃圾等热点问题，或者大数据、人工智能等新问题，对于支持东盟制定和实现东盟2045愿景意义重大。
会上，首尔东盟-韩国中心和釜山东盟-韩国文化馆的代表介绍了两个单位2023年的主要活动和2024年的工作计划，赢得各国的认可和高度评价。