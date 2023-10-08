越南与阿联酋政府间委员会第五次会议在河内举行

2023年10月8日，越南工贸部部长阮鸿延与阿联酋经济部外贸国务部长塔尼·本·艾哈迈德·阿尔·泽尤迪（Thani bin Ahmed Al Zeyoudi）在河内共同主持召开越南与阿联酋政府间委员会第五次会议。

阮鸿延部长在会上发表讲话时强调，在良好政治外交关系的基础上，越南与阿联酋经贸合作取得了许多积极成果，并不断得到巩固与发展。

塔尼·本·艾哈迈德·阿尔·泽尤迪部长代表阿联酋代表团表示，阿联酋政府始终将越南视为亚太地区重要的合作伙伴，并愿与越南加强在各个领域的合作力度。同时建议双方今后在落实促进两国多方面合作与友好关系措施方面继续保持紧密配合。

会上，双方已经回顾两国自2019年举办的第四届会议以来的合作情况；讨论关于双方共同关心的问题；共同解决各种障碍；就促进两国在各个领域的双边合作的新解决方案进行交换意见。

越南与阿联酋政府间委员会第五次会议在友好合作的气氛中并本着建设和相互理解的精神进行。 基于两国技术代表团从2023年10月3日至10举行的视频工作会议上取得的成果，各小组主席代表越南政府和阿联酋政府一致同意通过并签署会议纪要。

值此机会，越南工贸部部长阮鸿延与阿联酋经济部外贸国务部长举行了工作会谈，就双边经贸合作形势，推动《全面经济伙伴关系协定》的谈判进程等问题展开讨论。 按计划，当天下午，阿联酋经济部外贸国务部长与越南政府副总理陈流光举行会晤。（完）