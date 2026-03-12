越南与阿根廷推动贸易投资合作

3月11日，阿根廷亚太商会与越南驻阿根廷大使馆和商务处联合举行了"阿根廷-越南贸易投资发展潜力"研讨会。



越南驻阿根廷大使吴明月在研讨会上发言时表示，今年1月举行的越共十四大是越南党、国家和人民的重大政治事件，对国家新发展阶段的定向具有决定性意义。她同时表示，越南选民即将于3月15日参加第十六届国会和2026-2031年任期各级人民议会代表选举，并认为，此次活动继续巩固政治体系、推动改革进程以及为越南发展创造新动力。



吴明月谈及对外路线时肯定，越南坚持独立、自主、和平、友好、合作、为发展服务的对外路线，将国家民族利益放在首位。她说，目前，越南正集中推进数字化转型，发展绿色经济、循环经济和半导体芯片工业。



关于与南美的合作关系，吴明月强调，2025年12月，越南与南方共同市场已启动优惠贸易协定谈判，并希望加快该文件的签署，为进一步促进越南与包括阿根廷在内的南方共同市场成员国之间的贸易投资往来做出贡献。



谈及双边合作，吴明月表示，今年1月，越南与阿根廷几乎已完成避免双重征税协定的谈判，并希望双方今年内签署该文件，为两国企业加强合作创造重要动力。今年初，两国还启动了卫星领域的合作，据此，阿根廷提议越南作为其卫星在东南亚地区图像、数据的接收点。



吴明月补充说，越南政府随时欢迎阿根廷企业投资越南，而目前许多越南企业关注与阿根廷在能源和矿产领域开展投资合作。



与会代表合影。图自越通社

阿根廷亚太商会亚洲分会主席拉利斯·普利奥策（Rallys Pliauzer）高度评价越南近年来取得的经济成就，以及两国企业为推动贸易往来所做的努力，双边贸易额每年超过30亿美元。越南是阿根廷第六大贸易伙伴，而阿根廷是越南在拉丁美洲的第三大贸易伙伴。



越南驻阿根廷商务参赞吴孟魁介绍了越南的经营环境以及越南在阿根廷市场的一些有潜力和优势的商品。此外，商务处代表还介绍、宣传并呼吁阿根廷企业界研究参加2026年越南一些重要的行业展会，其中包括2026年越南国际商品供应链对接、越南国际食品饮料展（Vietnam foodexpo）。（完）