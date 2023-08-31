越南与阿根廷建交50周年：推动两国贸易投资与合作

越通社驻阿根廷布宜诺斯艾利斯记者报道，在越南与阿根廷庆祝建交50周年（1973年10月25日~2023年10月25日）之际，8月30日，越南驻阿根廷大使馆、阿根廷亚太商会与当地企业举行见面会，旨在探寻两国投资合作新机遇，促进两国的贸易往来。

该活动吸引近30家阿根廷企业代表参加，主要从事食品、化工、高科技、物流、化肥和制药等行业。

越南驻阿根廷大使杨国青在见面会上介绍了越南经济社会发展情况及越南革新事业取得的突出成就。杨国青大使强调，越南是一个和平国家，拥有稳定的政治环境，是外国投资者可靠的投资目的地。越南政府一直以来为国外企业赴越开展投资创造有利条件。

对于越阿贸易关系，杨国青大使表示，越南是阿根廷的第六大贸易伙伴，也是阿根廷在东南亚南南合作框架内的重要伙伴。与此同时，阿根廷是越南在拉丁美洲的第三大贸易伙伴。两国双边贸易额从2007年的3.16亿美元增至2022年的45亿美元。

杨国青大使希望与会企业以此为契机，提出新倡议、新构想，扩宽两国合作渠道、丰富两国出口商品，推动两国各领域的合作。

见面会上，阿根廷亚太商会和阿根廷企业代表共同分享了与越南合作伙伴交商的经验，指出两国优势互补领域，以及讨论促进与越南企业合作的新构想。（完）