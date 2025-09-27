越南与阿曼推动多领域友好合作关系

磋商中，双方核查了自第三次会议以来各项合作计划的落实、协调情况及所取得的成果；就加强两国外交部合作、推动越阿关系进入新发展阶段的措施广泛交换意见。



阮明恒重申，越南重视与阿曼的多领域友好合作关系，并相信阿曼将继续稳健发展，成功实现"阿曼2040愿景"。哈立德·本·阿里·阿尔·哈尔西高度评价越南经济社会发展成就，并强调两国在自然条件、人文及实现快速可持续发展、为地区和世界和平作贡献的愿望等方面拥有诸多共同点。



两国领导一致认为，两国的共同点很多，经济产业互补性强，多领域合作潜力与空间巨大。双方同意加强各级，特别是高层代表团互访；提升双边贸易额，推动粮食安全、渔业合作、物流、人工智能、可再生能源等领域投资合作等。双方就加强在多边、国际和地区论坛，特别是在联合国、东盟-海合会合作机制框架下的协调与相互支持达成共识。



阮明恒介绍了越南在新发展时期的主张政策，特别是制度创新和国际金融中心建设，并呼吁阿曼推介及鼓励投资者考察合作，投资于胡志明市和岘港的科技基础设施项目及国际金融中心。阮明恒建议阿曼支持越南发展清真产业，为越南学生提供来阿曼留学的奖学金，并充分发挥推动越南-海合会关系的桥梁作用。



哈立德·本·阿里·阿尔·哈尔西重申，越南作为亚太地区政治稳定、增长迅速、前景广阔的活跃经济体，是阿曼"向东看"政策的重要伙伴。阿曼外交部副部长表示将为越南企业投资及商品出口至阿曼、并通过阿曼进入中东、非洲及其广阔伙伴市场提供便利。哈立德·本·阿里·阿尔·哈尔西表示支持越南-海合会自贸协定。他强调，越南正成为对阿曼游客有吸引力的旅游市场，并建议双方为促进民间交流，研究互设常驻代表机构及开通直航创造条件。



阮明恒副外长会见阿曼商业、工业和投资促进部大臣、越阿混合委员会阿方主席盖斯·本·穆罕默德·尤素福。图自国际报

双方就国际和地区形势交换意见，并强化多边主义和国际合作，坚持在国际法和《联合国宪章》的基础上以和平方式解决争端。



阮明恒在会见阿曼商业、工业和投资促进部大臣、越阿混合委员会阿方主席盖斯·本·穆罕默德·尤素福时建议，双方尽早举行第四届越阿混合委员会会议，谈判并签署双边合作重要协议；支持尽快启动越南-海合会自贸协定谈判，协助越南发展清真产业，并为越南产品进入阿曼市场提供便利。



盖斯·本·穆罕默德·尤素福强调，阿曼商业、工业和投资促进部始终支持深化与越南多领域合作的主张。他建议双方尽早开展两国企业对接活动，签署经济、贸易和投资合作协议。（完）