越南与阿尔及利亚安纳巴省共促多领域合作

为加强经济外交，4月27日至29日，越南驻阿尔及利亚大使陈国庆率领越南驻阿大使馆及代表机构工作代表团对距离首都阿尔及尔约600公里的安纳巴省（Annaba）进行了工作访问。

访问期间，陈国庆一行礼节性拜会了安纳巴省省长阿卜杜勒克里姆·拉穆里（Abdelkrim Lamouri）。会见时，陈国庆强调，越南重视与阿尔及利亚的关系，并希望进一步加强与包括安纳巴省在内的各地方合作。

陈国庆大使指出，安纳巴是阿尔及利亚重要的工业与物流枢纽，拥有以埃尔哈贾尔钢铁联合体为代表的冶金产业集群，以及港口设施和进出口配套基础设施等区位优势。得益于邻近地中海及突尼斯的地理位置，该市具备成为区域工业与贸易节点城市的潜力。基于上述优势，大使建议安纳巴方面在推动企业对接、指定协调联系单位等方面提供支持，以促进双方在化肥和物流等领域的务实合作。

他建议安纳巴省支持促进双方企业对接，并指定一个协调中心，以促进双方在化肥和物流等领域的合作。

阿卜杜勒克里姆·拉穆里表示，安纳巴省愿与越南在工业、海港和农业等优势领域建立合作关系。

陈国庆一行还与安纳巴工商会（CCI Seybouse）和当地企业以及高等院校代表举行工作会谈。双方探讨了矿产、钢铁及化肥等越南具有稳定需求产品的合作商机。首先，双方可以促进企业对接，交换原料共赢来源，试验途经安纳巴港的货物运输路线。至于中长期展望，鼓励越南企业赴安纳巴进行实地考察，进而建立长期合作。



在科技合作方面，陈国庆出席了第二届“同一个健康”（One Health）国际研讨会，并走访了安纳巴环境研究中心（CRE），就疾病防控数据共享、专家交流及人工智能在清洁农业中的应用等领域的合作潜力交换意见。



陈国庆在安纳巴环境研究中心内种植了纪念树，象征着两国科研界与企业界之间的合作关系。（完）