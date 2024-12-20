越南与谷歌合作部署“政府官方应用程序”识别功能

为加强用户防范欺诈、确保越南网络安全，12月20日，越南信息与传媒部信息安全局和谷歌协调推出“政府官方应用程序”功能。

这一功能可以帮助用户容易识别国家机构发布的官方应用程序。越南是第一个与谷歌合作实施这一新措施的国家。

这是信息安全局与谷歌密切合作的结果，验证为越南公民提供公共服务和个人身份识别等基本服务的应用程序的合法性。目标是确保这些应用程序正式代表越南的国家机构。

越南信息与传媒部信息安全局代局长陈光兴先生表示，Google Play 上的政府应用程序识别功能是帮助越南人民利用值得信赖的政府应用程序的重要一步。这不仅有助于人们轻松识别和使用官方公共服务，而且有助于提高对国家数字服务的认识和信任。信息安全局感谢谷歌在实现这一举措方面的合作。

信息安全局承诺继续与谷歌及相关机构合作，为政府应用程序提供识别功能，以改善用户在网络空间的安全体验。

谷歌负责亚太地区公共政策及政府事务副总裁威尔逊·怀特（Wilson White）先生表示，谷歌始终致力于确保用户拥有流畅、可靠和安全的完整体验。除了不断添加新功能以帮助用户容易找到所需的应用程序外，谷歌还努力提供政府应用程序识别功能。如今，政府应用程序提供了许多基本服务，因此谷歌的目标是确保用户可以轻松找到所需要的正确服务。

谷歌负责亚太地区公共政策及政府事务副总裁威尔逊·怀特先生高度赞赏越南政府机构和开发商的合作，他们与谷歌合作部署了越来越齐全的功能。

目前，越南有80多个政府应用程序已获得官方政府应用程序标识，该列表发布在网络信任系统（at:tinnhiemmang.vn）上，其中包括非常受欢迎的应用程序，例如：电子标识VneID、VssID、互联网速度测量 i-SPEED by VNNIC、TCT 电子发票、卫生部公共服务。（完）