越南与萨尔瓦多两国人民加强友好关系

5月31日，越南友好组织联合会主席阮芳娥大使在河内会见萨尔瓦多驻越南大使鲁本·奥马尔·奥罗斯科·布尔戈斯（Ruben Omar Orozco Burgos）。

会见中，阮芳娥大使希望与萨尔瓦多驻越南大使馆配合开展交流活动，同时通过具体活动来促进越南与萨尔瓦多两国人民之间的友谊和有效合作。

阮芳娥大使表示，越南与萨尔瓦多虽相距遥远，但友谊深厚。越南友好组织联合会愿配合萨尔瓦多驻越南大使馆开展增进两国人民友好关系的活动。阮芳娥希望鲁本·奥马尔·奥罗斯科·布尔戈斯大使向越南友好组织联合会下属越南与萨尔瓦多人民团结委员会介绍伙伴组织，从而促进双方民间交流。

鲁本·奥马尔·奥罗斯科·布尔戈斯大使表示相信，与越南的关系是萨尔瓦多加强与东南亚国家交流的基础，同时支持越南拓展中美洲市场。鲁本·奥马尔·奥罗斯科·布尔戈斯大使表示，萨尔瓦多希望借鉴越南在经济发展经验和开展合作。 他认为，两国在咖啡出口方面各有优势，两国可以合作共同发展。

越南与萨尔瓦多于2010年1月16日建立外交关系。 两国有许多可以互补的优势和潜力，特别是在农业、渔业、科技、电信等领域。2022年，越南和萨尔瓦多的双向贸易额达到近1.16亿美元。 在多边合作方面，双方在国际组织特别是联合国保持协调和相互支持。（完）