越南与荷兰加强适应气候变化合作

越南—荷兰适应气候变化与水资源管理政府间联合委员会第八次会议将于6月25日至27日在荷兰海牙举行。越南政府副总理陈红河率团出席。

越南驻荷兰大使范越英就此活动接受越通社记者的采访时表示，2023年是越荷关系中特殊的一年，标志着两国合作半个世纪、造福两国和世界共同进步的合作的进程。

访问荷兰期间，除了出席越南—荷兰适应气候变化与水资源管理政府间联合委员会第八次会议之外，陈红河将分别会见荷兰参议院议长、众议院议长、政府领导人，与气候特使举行座谈，访问鹿特丹港口、全球适应气候变化中心和荷兰国际投资署等，出席荷兰-越南采砂、围海造地、适应气候变化领域的企业座谈会。

值此之际，陈红河副总理将出席荷兰与越南建交50周年纪念活动并宣布举办越南图片展，拉开在荷兰举办的一系列纪念活动的序幕。

关于两国在适应气候变化领域的合作，范越英大使表示荷兰视越南为志同道合的伙伴。因此，可以说，在气候变化、可持续发展、绿色转型等诸多重大全球性问题上的同情和共识，不仅是两国的，也是全世界的。这是两国日益密切合作、共同发展的重要因素。

两国有许多成功有效的合作计划和项目。通过“应对气候变化、水资源管理”和发展“可持续农业和粮食安全”两个战略伙伴合作框架，荷兰帮助越南制定九龙江三角洲发展计划，并在九龙江三角洲9个省份实施。

除了建设和规划项目外，两国还有适应气候变化领域中的教育、本科生和研究生培训项目，如“橙色知识荷兰知识计划”（OKP）等。（完）