越南与荷兰促进电子商务合作

今后，贸易促进局将加强与在世界数字化转型方面具有优势的咨询机构、企业和组织的合作，旨在有效合作举行各项活动，支持越南出口商节省成本，缩短距离和时间，提高订单处理效率和时间，增加市场准入和潜在客户的数量，从而为全国出口成绩做出积极贡献。

这是越南工贸部贸易促进局副局长黄明战在4月4日举行的贸易促进局与荷兰市场运营的电子商务平台MISSLINH合作谅解备忘录签署仪式上所强调的内容。

黄明战说，近年来，贸易促进局举行了形式多样的活动。同时，积极与国外贸易促进组织和管理机构合作，争取国外合作伙伴的技术支持。

贸易促进局与荷兰市场运营的电子商务平台MISSLINH签署合作谅解备忘录将为支持越南中小型企业今后向欧盟出口商品，特别是农产品奠定坚实基础。

黄明战强调，合作谅解备忘录的签署将有助于双方建立开展贸易促进活动的机制，为越南企业通过数字环境有效参与出口促进活动，以及与荷兰企业对接创造有利条件，为越南企业的品牌和产品在世界市场站稳脚跟做出贡献。

荷兰高级专家组织（PUM）越南项目主管斯文·德克（Sven Dekker）表示，荷兰高级专家组织是一个支持提高企业出口能力的非政府组织。电商平台MISSLINH是一个可以将出口商品带到欧盟市场的独特电商平台。这两个组织都遵循透明和可持续发展的原则，并共同肩负着为在欧盟市场的越南企业打造特色化的使命。（完）