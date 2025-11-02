新闻
越南与英国携手迈向可持续的科技伙伴关系
该论坛以“构建战略性、可持续的越英高等教育伙伴关系——促进人才培养、创新与全球影响力”为主题，旨在落实两国在教育、科技与创新领域建立全面伙伴关系的承诺，迈向发展全球人力资源并提升越南在国际教育体系中的地位。
在论坛期间，河内理工大学与布拉德福德大学、交通运输大学与伦敦布鲁内尔大学、越南英国大学（BUV）与曼彻斯特城市大学签署了四份合作备忘录（MoU），标志着双方在联合培养、师生交流及双学位项目开发方面的合作迈上新台阶。
英国文化教育协会驻越南主任詹姆斯·希普顿（James Shipton）在接受越通社驻英国记者采访时表示，论坛为两国高校提供了探讨研究与科技创新合作机遇与挑战的平台，进一步深化双方在科研与创新领域的联系。他指出，论坛讨论的主题与越南第71号决议中关于教育与培训发展的突破方向高度契合，为越英教育合作的未来释放了积极信号。
越南教育与培训部质量管理局副局长范国庆副教授、博士在接受越通社采访时表示，未来五年，该部将优先推动与英国在其优势学科领域的高水平科研合作。他强调，本次论坛将为促进两国高校、教师及科研人员之间的交流协作提供重要平台，对落实上述优先发展方向具有关键意义。
南安普顿大学国际关系副校长安德鲁·阿瑟顿教授（Andrew Atherton）在接受越通社记者采访时指出，越来越多的英国大学认识到越南是教育与科研领域的重要合作伙伴，因为越南将知识、科研与创新视为国家未来发展的核心。
越南交通运输大学副校长黎怀德副教授、博士在出席论坛时表示，除已与英国高校签署的合作备忘录外，交通运输大学还期望继续扩大与英国高校及专家、研究人员的联系，推动科技合作项目，为实现国家总体发展战略作出积极贡献。（完）