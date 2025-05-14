越南与英国推动农产品贸易

此次活动由越南农业与环境部和越南驻英国大使馆联合主办，旨在讨论越英农产品贸易现状、需求和潜力。与会专家介绍了越南的主要出口农产品以及家禽养殖业的潜力，分享了两国在农林水产品进出口管理规定和市场需求方面的信息，并探讨了如何推动越南食品和水果在英国超市及分销渠道的推广与销售。



越南农业与环境部副部长陈清南在座谈会上高度评价英国市场的潜力，并强调定期举办企业与行业协会对接活动、建立供应链合作伙伴关系，推动贸易发展、调研市场需求，并确保符合两国进出口管理规定的重要性。



英国越南企业协会（VBUK）主席方皇认为，越南完全能够利用其在水果、海鲜、加工食品等领域的优势，满足国际市场尤其是英国市场的需求。



英国咖啡协会主席保罗·鲁克（Paul Rooke）强调，越南企业需了解英国进口商的要求，尤其是环境保护、反森林砍伐、公平贸易等方面的规定。



英国Longdan集团发展产品总监阮氏明芳分享了如何将越南新鲜水果引入英国市场的经验，强调通过本地化策略和数字营销等方式，提升产品的市场认知度。



TT Meridian 公司首席执行官泰陈建议越南企业应关注产品的可持续性和企业社会责任，这将有助于提升在英国市场的竞争力。此外，他提议有关部门和贸易促进组织联合英国大型分销商开展品牌推广活动，提升越南产品的知名度。



英国是一个具有巨大潜力的市场，每年农产品和食品进口额达到670亿美元。近年来，越南与英国的农产品贸易持续增长。2024年，越南农产品对英出口额接近8.83亿美元，同比增长15.4%。越南的主要出口产品，如海鲜、木材及木制品、咖啡、腰果、蔬果等，都是英国市场需求较大的商品。两国的进出口商品互补性强，未来仍有巨大的市场拓展空间。(完)

越通社