越南与英国共同主持东盟-英国联合合作委员会第五次会议

会议正值东盟与英国建立对话伙伴关系5周年，也是《2022-2026年东盟-英国行动计划》实施的最后一年。会议回顾了过去五年的合作成果，并为下一阶段推进双方关系指明了方向。



英国大使重申，东盟是英国“可信赖的建设性伙伴”，也是英国印太战略的核心支柱之一。英国承诺支持东盟在维护地区和平与稳定中发挥的核心作用，并将巩固与东盟的长期、互信关系，为所有11个成员国带来切实利益。

会议现场。图自越通社

双方一致同意在符合《东盟愿景2045》优先方向的英国强项领域加强合作，其中包括海洋合作、打击跨国犯罪、能源转型、绿色基础设施、数字经济、数据与人工智能、互联互通、提升抗灾能力以及缩小东盟内部发展差距等领域。



越南常驻东盟代表团团长孙氏玉香大使重申，越南将与东盟各国密切协调，推动在双方关系5周年纪念之年完成各项既定目标，包括制定一份具有切实意义的《2027-2031年东盟-英国行动计划》，完成《东盟印太展望》框架下的《东盟-英国联合声明》。



为落实越共中央总书记苏林2025年10月访问英国时取得的成果，越南将进一步发挥协调国作用，充当可靠的桥梁，助力推动东盟-英国关系迈上新台阶。（完）