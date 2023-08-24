越南与英国充分利用越英自贸协定中的各项承诺 共促两国经贸关系的发展

24日上午，越南和英国联合举行了《越英自贸协定》（UKVFTA）贸易委员会第二次会议。越南工贸部副部长潘氏胜和英国国际贸易事务大臣奈杰尔·赫德尔斯顿(Nigel Huddleston)共同主持会议。

会议上，双方已讨论改善越南大米出口到英国的机会，自贸协定利用率计算方法等共同关心的问题进行讨论。

在会上，潘氏胜和奈杰尔·赫德尔斯顿一致同意继续保持各层级密切协作配合，更有效地利用《越英自贸协定》中各项承诺带来的优势，为推动越英双边经贸投资关系提质升级做出贡献。按计划，《越英自贸协定》贸易委员会第三次会议将于2024年在英国伦敦举行。

《越英自贸协定》贸易委员会第二次会议和越英经贸合作混合委员会（JETCO）第十三次会议召开前夕，23日下午，潘氏胜会见了赴越出席该两场会议的英国国际贸易事务大臣奈杰尔·赫德尔斯顿、英国驻越大使伊恩·弗鲁（Iain Frew）以及赴越出席会议的英国政府代表团。

会见上，潘氏胜对英国成为《全面与进步跨太平洋伙伴关系协定》（CPTPP）表示祝贺；对英国承认越南制造业是在市场经济条件下运作表示欢迎，这为越南商品进军英国市场创造极大的便利。

奈杰尔·赫德尔斯顿对越南在英国参与CPTPP谈判进程中给予大力支持表示感谢，并希望越南国会尽早批准英国加入CPTPP的文件。

值此机会，双方就促进双方经贸合作发展，有效落实UKVFTA的措施进行深入讨论。潘氏胜提议两国举行定期对话会，以更新贸易救济法律规定，同时讨论双方共同关心的关于贸易救济调查流程和实践的技术内容等。

此举旨在加强基于各自国家法律的公正透明的贸易救济制度建设，同时确保符合两国就贸易救济所做的各项国际承诺。

奈杰尔·赫德尔斯顿强调，英国愿意向越南分享经验并提供支持。他特别强调了两国在印太经济框架（IPEF）内的合作，提议继续在未来谈判内容上保持密切协作配合机制。

特别是，双方互相交换世贸组织中的各项活动情况，希望携手深化绿色、公正、可持续贸易自由化领域的合作等。

越南海关总局的统计数据显示，2023年前7月，越英双边贸易额累计达39.5亿美元，同比略增0.5%；其中越南对英出口额达近35亿美元，略降0.1%；从英国进口额逾4.6亿美元，同比增长6%。

在投资方面，英国对越投资项目共536个，注册资本达42.8亿美元，在对越投资的143个国家和地区中排名第15位。2023年7月，英国对越投资项目共28个，注册资本达4490万美元。（完）