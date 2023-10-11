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越南与英国中西部地区对接座谈会召开

在2023年英国越南各地推广计划框架内，2023年10月10日，越南外交部外务局和越南驻英国大使馆在伯明翰市联合举行 越南-西米德兰兹（英国中西部地区）对接座谈会。

2023年英国越南各地推广计划框架内，20231010日，越南外交部外务局和越南驻英国大使馆在伯明翰市联合举行 越南-西米德兰兹（英国中西部地区）对接座谈会。

 

伯明翰市长查曼·拉尔在会上发表讲话时指出，科技、高科技、人工智能、工业等是该市与越南各地的潜在合作领域。

 

英国首相贸易特使马克·卡尼尔（Mark Garnier）表示，西米德兰兹地区优先发展工业、服务业、教育、文化等领域，希望越南各地代表团的此访是双方增进相互了解、促进投资和贸易合作的良机。

 

越南驻英国大使阮黄龙在会上认为，越南需要在英国设立物流和服务中心，便于与该市场互联互通，同时使英国成为越南商品出口到欧盟（EU）、美国等其他市场的中心。此外，伯明翰和整个西米德兰兹地区在绿色转型、工业、教育、卫生等领域均拥有优势和经验，其与越南其他地方的优势相结合将为有关各方带来巨大利益。

 

会上，与会代表还获得各地有关工业生产、优质农业、可再生能源、教育、人力资源培训、旅游、基础设施建设、智慧城市等领域的招商引资项目信息，同时了解越南各地投资合作机会。

 

此前，2023109日，越南各地代表团走访了越南驻英国大使馆，参观部分生产经营设施并与英国合作伙伴举行工作会议。（完）

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