越南与芬兰劳务合作前景广阔

黎晋勇高度评价芬兰重视促进两国职业教育领域的合作，其中包括芬兰驻越大使馆值此两国建交50周年之际在河内举行越南—芬兰职业教育论坛。



黎晋勇强调，越南—芬兰职业教育论坛分享了加强越芬两国在提高职业教育质量的合作方向以及相关经验，为加强越南职业教育机构与芬兰教育机构的合作创造机遇。



黎晋勇建议，科欧·诺万托大使继续充当配合和促进职业教育领域合作活动的桥梁，其中包括，建设和发展芬兰教育机构、将越南职业教育机构与在越南的芬兰企业联系起来、发展和提高越南教师和管理员的能力等。



关于将越南劳工派送到芬兰工作问题，黎晋勇认为，尽管越南与芬兰尚未签署劳务合作协议，但越南与芬兰劳务合作被认为是今后合作前景广阔的领域之一。 科欧·诺万托大使认为，越南与芬兰有着多方面、跨领域的友好合作关系，然而，两国在劳动和职业教育领域的合作并不多。 科欧·诺万托说，芬兰已将巴西、印度、土耳其和越南确定为吸引劳工到芬兰工作的四个优先国家。 在此基础下，科欧·诺万托建议越南劳动荣军与社会部更加关注推动两国劳务领域的合作，其中早日签署将越南劳工派送到芬兰工作的合作谅解备忘录。



黎晋勇强调，劳动荣军与社会部愿与芬兰加强在职业教育、人力资源培训以及将劳工派送到芬兰工作等领域的合作。（完）

越通社