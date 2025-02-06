越南与联合国粮农组织推进农业合作

应越南农业与农村发展部部长黎明欢的邀请，联合国粮食及农业组织（FAO）总干事屈冬玉已率领工作代表团于2月5日至8日对越南进行工作访问。

6日，农业与农村发展部部长黎明欢已与屈冬玉一行举行工作座谈。黎明欢强调，联合国 粮农组织是越南农业与农村发展部们的重要伙伴之一。越南政府和人民感谢该组织45年来已向越方提供有效援助，通过超400个农、林、渔业可持续发展项目向越南农业提供技术、资金援助，在人力资源培训提供支持，从而帮助稳定人民生活，推进经济社会发展。

农业继续肯定了经济的支撑和重要作用，确保粮食安全，为社会稳定和农村地区60%人口的生计保障做出贡献，对国家GDP贡献了11.86%，为近30%劳动力创造就业机会。越南农业发展进程中离不开包括联合国粮农组织在内的各伙伴和国际友人的额积极贡献，助力越南实现各千年发展目标，特别是目标一（消灭极端贫穷和饥饿）和目标二（普及小学教育）。

屈冬玉对越南在由联合国粮农组织提倡的项目中的深入合作表示珍视，认为思维转变正是越南农业出现突破性变化的关键因素。越南需走向各产业同步发展，逐步建设绿色农业经济，有助于提升自己在世界农业地图上的地位。

黎明欢建议联合国粮农组织援助越南制定具体合作计划和项目，以动员赞助商、气候基金的资金来支持水稻种植，渔业、畜牧业、林业可持续发展，有效使用自然资源和保护生物多样性。联合国粮农组织同越南陪伴，开展粮食食品系统向透明、责任和可持续方向转型的行动计划。

黎明欢希望联合国粮农组织援助提高能力，尤其是提升在生态农业、农业旅游发展，疾病管理、自然资源管理、跨境水资源管理等领域的能力。越南愿分享通过南南合作计划与各发展中国家合作，在各国际伙伴的援助下三方合作等的经验。

屈冬玉表示，联合国粮农组织愿援助越南深入参与南南合作，其不仅为越南带来利益，而还惠及南半球地区各国。

值此之际，联合国粮农组织与越南农业与农村发展部签署了推动南南农业合作谅解备忘录。（完）