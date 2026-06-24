越南与联合国儿童基金会加强合作促进越南儿童全面发展

范氏青茶高度评价联合国儿童基金会与越南政府的同行与支持，并强调2025年是标志着越南政府与联合国儿童基金会合作关系50周年的重要里程碑，双方共同履行了一项极具意义的任务，即儿童保护、照顾与教育；其中，2017-2025年阶段的合作见证了从医疗卫生、营养照顾到完善儿童保护、照顾与教育工作体制政策等诸多领域的务实项目与计划。

范氏青茶强调，越南党和国家始终给予儿童特殊关怀，并确定“今天的儿童，明天的世界”，将儿童视为重中之重的优先对象，是决定国家未来的核心人力资源。

范氏青茶表示，越南将继续优先开展儿童保护、照顾和教育工作中的基本核心任务，希望联合国儿童基金会继续与越南同行，分享国际经验并提供技术支持，帮助越南完善体制和政策体系；在科学技术爆发式发展的背景下，合作开展网络环境中的儿童保护，防范对儿童的暴力行为，并最大限度地减少儿童面临的风险和事故；与越南同行开展身体健康与营养照顾，以发展高质量人力资源；分享为儿童营造最佳家庭、学校和社会环境的方法。

联合国儿童基金会驻越首席代表席尔维亚·达奈洛夫对越南所取得的成就标识祝贺。越南是亚洲首个、全球第二个批准《儿童权利公约》的国家，近期在落实儿童权利方面提出了许多倡议并作出了诸多承诺。

席尔维亚·达奈洛夫女士建议越南继续进行梳理和修订，以在各项法律中统一将儿童定义为未满18周岁的人员，从而与国际公约保持一致。联合国儿童基金会驻越首席代表还建议越南加大国家预算分配力度，在省、乡两级配置专职社会工作者队伍；加强法律框架建设，考虑将新型犯罪行为刑事化，以切实保护网络空间中的儿童。

双方一致同意将继续密切配合，建立平等、高效的伙伴关系，为实现越南儿童全面发展这一最高尚的目标而共同努力。（完）