越南与联合国促进数字化转型与创新领域的合作

会见时，阮春胜强调，越南与联合国有着包容性发展的共同愿景，将人民置于发展进程的中心。他希望联合国将与胡志明国家政治学院开展合作计划和项目，以分享可持续发展方面，尤其科技发展、创新和数字化转型等的国际经验。

阮春胜表示，越共中央委员会最近发布关于国家科学技术发展、创新和数字化转型的第57号决议，同时成立关于科学技术发展、创新和数字化转型的中央指导委员会。其体现了越南在发展科技和数字化转型中立下的决心，将其视为提高劳动生产率、经济竞争力、实现成为发达国家的目标的关键，同时有机会更深入地参与发展链，应用人工智能、区块链等新技术。

阿曼迪普·辛格·吉尔表示，此次访越之行是联合国成立数字和新兴技术新部门后首次出访海外。此次访问期间，联合国希望支持越南增长历程和在科技发展、创新和人工智能等领域雄心勃勃的目标。 阿曼迪普·吉尔表示，全球数字契约帮助在数字化转型进程中落后的国家赶上世界进步的步伐，不让任何人在这场革命中掉队；并相信越南能加入全球利益共享和数字化转型能力提升网络，其中越南有机会分享和借鉴其他国家的宝贵经验。

阿曼迪普·吉尔强调，联合国欢迎胡志明国家政治学院乃至越南专家和科学家参加人工智能和数字化转型对公共治理产生影响的研究、综合和评估过程，并相信，联合国与包括胡志明国家政治学院在内的越南关系强劲发展，致力于国际社会的共同利益。（完）