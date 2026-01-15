Báo Ảnh Việt Nam

越南与老挝继续巩固新形势下的战略对接

据越通社驻老挝记者报道，对老挝进行工作访问框期间，1月14日上午，越共中央委员、越南外交部党委常务副书记、外交部副部长阮孟强礼节性拜会老挝人民革命党中央政治局委员、中央书记处常务书记维莱·拉坎丰（Vilay Lakhamphong），并就进一步加强两国战略对接交换意见。 会见中，阮孟强热烈祝贺老挝人民革命党第十二次全国代表大会圆满成功，并对维莱·拉坎丰继续获得大会信任表示诚挚的祝贺，再次当选第十二届中央委员会委员、政治局委员，并担任中央书记处常务书记。

 越共中央委员、越南外交部党委常务副书记、外交部副部长阮孟强（左）礼节性拜会老挝人民革命党中央政治局委员、中央书记处常务书记维莱·拉坎丰。图自越通社

维莱·拉坎丰对越南党、国家和人民长期以来为老挝建国卫国与发展事业所给予的大力支持与帮助表示衷心感谢。

他强调，无论在任何情况下，越南与老挝都将继续保持密切协调，不断巩固、加强和珍惜两国这种罕见而纯洁的关系，从而进一步深化两国战略对接，造福两国人民，符合新形势下两国发展需求、愿景和长远战略利益。

阮孟强还通报了此次访问期间与老挝人民革命党中央对外联络部的工作成果。双方就落实两党、两国高层协议进行了交流，并在多项重要问题上达成共识，为培育越老伟大友谊、特殊团结、全面合作和战略对接关系作出积极贡献。

此外，阮孟强还向老方介绍了越南共产党第十四次全国代表大会的筹备情况。大会预计将于2026年1月19日至25日举行。

同日，阮孟强还礼节性拜会老挝人民革命党中央委员、老挝人民革命党中央对外联络部部长本勒·潘达努冯，与老挝人民革命党中央候补委员、中央对外联络部副部长瓦拉赛·凌沙瓦（Valaxay Lengsavat）举行工作会谈，就落实两党、两国高层协议以及今后加强越南外交部党委与老挝人民革命党中央对外联络部之间的合作深入交换意见。（完）

